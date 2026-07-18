María Parrado, segunda clasificada en Tu cara me suena 13

María Parrado nos ha regalado una emotiva versión de 'Vision of Love' en esta increíble final que acabamos de vivir. Una interpretación cautivadora que le ha valido la segunda posición en Tu cara me suena 13.

Con el 26% de los votos, la concursante ha celebrado el cariño recibido a lo largo de todas estas semanas.

María Parrado nos ha regalado una temporada asombrosa en Tu cara me suena. Ya lo dijo Àngel Llàcer un día, todo lo que la joven tocaba se convertía en oro y eso la ha llevado a ganar varias galas.

La gaditana comenzó por todo lo alto la edición triunfando como Ana Mena y volvió a tocar la gloria en la sexta gala con una Rosalía que causó sensación en redes sociales. Además, se ha llevado el triunfo de las dos semifinales gracias a imitar a dos voces apoteósicas: Céline Dion y Pastora Soler.

Haber podido disfrutar de María Parrado como concursante oficial de Tu cara me suena ha sido un regalo y la echaremos mucho de menos. ¡Gracias por habernos regalado tanto, María!

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