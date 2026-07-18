Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

GALA FINAL

María Parrado, segunda clasificada en Tu cara me suena 13

La emoción de María Parrado se ha materializado en el escenario de Tu cara me suena de principio a fin y la medalla de plata la ha recibido entre lágrimas de alegría.

María Parrado en Tu cara me suena

Publicidad

María Parrado nos ha regalado una emotiva versión de 'Vision of Love' en esta increíble final que acabamos de vivir. Una interpretación cautivadora que le ha valido la segunda posición en Tu cara me suena 13.

Con el 26% de los votos, la concursante ha celebrado el cariño recibido a lo largo de todas estas semanas.

María Parrado nos ha regalado una temporada asombrosa en Tu cara me suena. Ya lo dijo Àngel Llàcer un día, todo lo que la joven tocaba se convertía en oro y eso la ha llevado a ganar varias galas.

La gaditana comenzó por todo lo alto la edición triunfando como Ana Mena y volvió a tocar la gloria en la sexta gala con una Rosalía que causó sensación en redes sociales. Además, se ha llevado el triunfo de las dos semifinales gracias a imitar a dos voces apoteósicas: Céline Dion y Pastora Soler.

Haber podido disfrutar de María Parrado como concursante oficial de Tu cara me suena ha sido un regalo y la echaremos mucho de menos. ¡Gracias por habernos regalado tanto, María!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Paula Koops en Tu cara me suena

¡Bienvenidos al Cabaret! Paula Koops se transforma en Liza Minnelli

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

María Parrado en Tu cara me suena

María Parrado, segunda clasificada en Tu cara me suena 13

J Kbello en Tu cara me suena

J Kbello gana Tu cara me suena 13 en una noche repleta de lágrimas, talento y pura magia

Martín Savi, tercer clasificado de Tu cara me suena 13 tras protagonizar una ópera en la final

Martín Savi, tercer clasificado de Tu cara me suena 13 tras protagonizar una ópera en la final

Blas Cantó en Tu cara me suena
Final | Invitado

Blas Cantó revive la emoción de Manuel Carrasco con ‘Qué bonito es querer’

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena
Final | Actuación

¡‘Solo se vive una vez’! Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique desatan la fiesta como Azúcar Moreno

Tu cara me suena
GALA FINAL

Cristina Castaño y Paula Koops cuarta y quinta clasificadas en Tu cara me suena 13

Con el 13% y el 19% de los votos respectivamente, Paula Koops y Cristina Castaño se han convertido en la quinta y cuarta clasificadas de la decimotercera edición de Tu cara me suena.

Sole Giménez en Tu cara me suena
Final | Actuación

Sole Giménez emociona junto a su familia como Mocedades con ‘Eres tú’

La concursante ha querido cerrar su participación en Tu cara me suena 13 actuando con varios miembros de su familia.

Así hemos vivido la gran final en la que J Kbello se ha coronado como ganador de Tu cara me suena 13

Así hemos vivido la gran final en la que J Kbello se ha coronado como ganador de Tu cara me suena 13

J Kbello en Tu cara me suena

¡Puro espectáculo! J Kbello lleva la magia de The Greatest Showman al escenario como Hugh Jackman

Cristina Castaño en Tu cara me suena

¡Lágrimas en el plató! Cristina Castaño emociona al convertirse en Meryl Streep con 'The Winner Takes It All'

Publicidad