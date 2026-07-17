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APUÑALAMIENTO

Muere un joven tras ser apuñalado con una botella rota durante una pelea en Ibiza

La víctima ingresó en la UCI del hospital Can Misses de Ibiza con una herida grave en el abdomen tras la reyerta.

Imagen del Hospital Can Misses de Ibiza

Imagen del Hospital Can Misses de Ibiza Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El jueves un hombre atacó a un joven con una botella rota en es Caló des Moro, en Sant Antoni. Este suceso ocurría durante una pelea entre los dos individuos en el cual el agresor rajó en el abdomen a la víctima con una botella rota.

Tras ser agredido, los socorristas y una ciudadana realizaron una primera asistencia a la víctima, y en el momento en el que llegó la patrulla policial, los agentes han continuado con las maniobras de reanimación hasta la asistencia sanitaria.

Una vez atendido por los servicios de emergencias, se procedió al traslado del herido en una UCI móvil hasta el centro hospitalario, que ha sido escoltada por la policía para facilitar su paso y agilizar el transporte.

Fue en el centro hospitalario de Can Misses donde la víctima murió y por el momento, se desconocen las circunstancias que originaron la pelea.

Buscan al autor de la muerte del joven

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte del hombre y están buscando a otro varón como supuesto autor del homicidio.

Los agentes de la Unidad de Policía Judicial, a cargo de las pesquisas, están tomando declaración a los testigos y revisando las cámaras de seguridad de la zona.

Aunque por el momento, no conocen con certeza las circunstancias exactas en las que se produjeron los hechos y los investigadores están buscando a un hombre como supuesto autor del homicidio.

Dos detenidos por apuñalar a un hombre en Málaga

Dos personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su presunta relación con el apuñalamiento de un hombre de 29 años en el centro histórico de Málaga.

Fuentes policiales han señalado que a ambos se les ha arrestado por causar lesiones graves a la víctima y que la investigación continúa abierta debido a que está en una fase muy incipiente.

El suceso se produjo sobre las 4:35 horas de este miércoles, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso de que había un hombre apuñalado tras una pelea en la calle Comedias.

La Sala movilizó a la Policía Nacional y a los efectivos sanitarios, que trasladaron a un centro hospitalario al herido.

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