J Kbello gana Tu cara me suena 13 en una noche repleta de lágrimas, talento y pura magia

La Final de Tu cara me suena 13 ha estado repleta de momentos inolvidables; sin embargo, pocos han sido tan espectaculares como el homenaje a Hugh Jackman de J Kbello. El gaditano nos ha regalado a todos 'The greatest show' y la audiencia se lo ha recompensado llevándolo a la cima.

Y es que J Kbello se ha convertido en el ganador de esta decimotercera edición. Gala tras gala, ha logrado ir superándose y ahora, con la emoción reflejada en su rostro, el concursante ya ostenta el premio. ¡Enhorabuena!

Una final inolvidable

El éxito de J Kbello es todavía más valioso cuando se tiene en cuenta el enorme nivel al que se enfrentaba esta edición. Los cinco finalistas han demostrado lo mucho que merecían su puesto en la gala final, mostrando su talento sobre el escenario actuación tras actuación.

Martín Savi ha sido el primer candidato en pasar a la acción y lo ha hecho con una ópera. Poniéndose en la piel de Farinelli, el argentino se ha ganado un muy competido tercer puesto con el 23% de los votos.

Paula Koops y Cristina Castaño, quinta y cuarta clasificadas respectivamente, le han seguido el ritmo con unos números realmente emocionantes. ¡Absolutamente dignos de una final!

María Parrado, la segunda clasificada, no ha podido contener las lágrimas tras su versión de 'Vision of Love'. Y es que como ella misma ha revelado, gracias al programa "se ha enamorado de una parte de ella que no conocía".

Aníbal Gómez y Carolina Iglesias, así como Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique, que no ostentaban al título, han puesto el toque de humor que tanto nos gusta. ¡Gracias por tantos buenos momentos!

Ahora bien, no todos podían llevarse el título a casa y 'The greatest show' de J Kbello lo ha coronado campeón con el 51% de los votos. Un premio que ha recibido entre lágrimas, dedicándoselo a su familia antes de poner la guinda a esta velada volviendo a interpretar su última actuación.

La temporada de J Kbello

J Kbello ha firmado una edición impecable, sorprendiéndonos siempre con sus imitaciones y Àngel Llàcer no ha dudado en afirmar que ha sido uno de los mejores concursantes que han pasado por el formato.

Su primera victoria en una gala llegó con Alex Warren y, dos semanas después, como Carín León y Maluma con Lucas Curotto. Ya más cerca de la recta final, encadenó tres victorias consecutivas: como Elvis Presley, como Aerosmith y como Bruno Mars y Beyoncé junto a Nia.

Haber tocado la gloria tantas veces lo llevó a ceder su premio en hasta tres ocasiones, una a Aníbal Gómez, otra a Leonor Lavado y otra a Àngel Llàcer. Fue la primera vez que un concursante dejó que un miembro del jurado entregase los 3.000 euros de la gala.

El gaditano nos ha regalado actuaciones que pasarán a la historia de Tu cara me suena y ha demostrado que, con esfuerzo y ganas, se pueden hacer cosas asombrosas. ¡Gracias por todo, J Kbello!

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