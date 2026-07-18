Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡ENHORABUENA!

J Kbello gana Tu cara me suena 13 en una noche repleta de lágrimas, talento y pura magia

J Kbello ya es campeón de Tu cara me suena 13, llevándose el beneplácito de una audiencia a la que ha ido conquistando gala tras gala.

J Kbello en Tu cara me suena

Publicidad

La Final de Tu cara me suena 13 ha estado repleta de momentos inolvidables; sin embargo, pocos han sido tan espectaculares como el homenaje a Hugh Jackman de J Kbello. El gaditano nos ha regalado a todos 'The greatest show' y la audiencia se lo ha recompensado llevándolo a la cima.

Y es que J Kbello se ha convertido en el ganador de esta decimotercera edición. Gala tras gala, ha logrado ir superándose y ahora, con la emoción reflejada en su rostro, el concursante ya ostenta el premio. ¡Enhorabuena!

Una final inolvidable

El éxito de J Kbello es todavía más valioso cuando se tiene en cuenta el enorme nivel al que se enfrentaba esta edición. Los cinco finalistas han demostrado lo mucho que merecían su puesto en la gala final, mostrando su talento sobre el escenario actuación tras actuación.

Martín Savi ha sido el primer candidato en pasar a la acción y lo ha hecho con una ópera. Poniéndose en la piel de Farinelli, el argentino se ha ganado un muy competido tercer puesto con el 23% de los votos.

Paula Koops y Cristina Castaño, quinta y cuarta clasificadas respectivamente, le han seguido el ritmo con unos números realmente emocionantes. ¡Absolutamente dignos de una final!

María Parrado, la segunda clasificada, no ha podido contener las lágrimas tras su versión de 'Vision of Love'. Y es que como ella misma ha revelado, gracias al programa "se ha enamorado de una parte de ella que no conocía".

Aníbal Gómez y Carolina Iglesias, así como Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique, que no ostentaban al título, han puesto el toque de humor que tanto nos gusta. ¡Gracias por tantos buenos momentos!

Ahora bien, no todos podían llevarse el título a casa y 'The greatest show' de J Kbello lo ha coronado campeón con el 51% de los votos. Un premio que ha recibido entre lágrimas, dedicándoselo a su familia antes de poner la guinda a esta velada volviendo a interpretar su última actuación.

La temporada de J Kbello

J Kbello ha firmado una edición impecable, sorprendiéndonos siempre con sus imitaciones y Àngel Llàcer no ha dudado en afirmar que ha sido uno de los mejores concursantes que han pasado por el formato.

Tu cara me suena, en directo: J Kbello monta la fiesta al ritmo de Ricky Martin

Su primera victoria en una gala llegó con Alex Warren y, dos semanas después, como Carín León y Maluma con Lucas Curotto. Ya más cerca de la recta final, encadenó tres victorias consecutivas: como Elvis Presley, como Aerosmith y como Bruno Mars y Beyoncé junto a Nia.

Haber tocado la gloria tantas veces lo llevó a ceder su premio en hasta tres ocasiones, una a Aníbal Gómez, otra a Leonor Lavado y otra a Àngel Llàcer. Fue la primera vez que un concursante dejó que un miembro del jurado entregase los 3.000 euros de la gala.

El gaditano nos ha regalado actuaciones que pasarán a la historia de Tu cara me suena y ha demostrado que, con esfuerzo y ganas, se pueden hacer cosas asombrosas. ¡Gracias por todo, J Kbello!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Martín Savi y Manel Fuentes

5 finalistas y un solo campeón: tú eliges en directo al ganador de Tu cara me suena 13

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

María Parrado en Tu cara me suena

María Parrado, segunda clasificada en Tu cara me suena 13

J Kbello en Tu cara me suena

J Kbello gana Tu cara me suena 13 en una noche repleta de lágrimas, talento y pura magia

Martín Savi, tercer clasificado de Tu cara me suena 13 tras protagonizar una ópera en la final

Martín Savi, tercer clasificado de Tu cara me suena 13 tras protagonizar una ópera en la final

Blas Cantó en Tu cara me suena
Final | Invitado

Blas Cantó revive la emoción de Manuel Carrasco con ‘Qué bonito es querer’

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena
Final | Actuación

¡‘Solo se vive una vez’! Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique desatan la fiesta como Azúcar Moreno

Tu cara me suena
GALA FINAL

Cristina Castaño y Paula Koops cuarta y quinta clasificadas en Tu cara me suena 13

Con el 13% y el 19% de los votos respectivamente, Paula Koops y Cristina Castaño se han convertido en la quinta y cuarta clasificadas de la decimotercera edición de Tu cara me suena.

Sole Giménez en Tu cara me suena
Final | Actuación

Sole Giménez emociona junto a su familia como Mocedades con ‘Eres tú’

La concursante ha querido cerrar su participación en Tu cara me suena 13 actuando con varios miembros de su familia.

Así hemos vivido la gran final en la que J Kbello se ha coronado como ganador de Tu cara me suena 13

Así hemos vivido la gran final en la que J Kbello se ha coronado como ganador de Tu cara me suena 13

J Kbello en Tu cara me suena

¡Puro espectáculo! J Kbello lleva la magia de The Greatest Showman al escenario como Hugh Jackman

Cristina Castaño en Tu cara me suena

¡Lágrimas en el plató! Cristina Castaño emociona al convertirse en Meryl Streep con 'The Winner Takes It All'

Publicidad