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Juan Matute recuerda el derrame cerebral que cambió su vida: "Entre la vida y la muerte", ahora está casado y espera su primer hijo

Juan Matute comenzó a vivir de nuevo tras pasar por un derrame cerebral que le hizo permanecer en coma 22 días. Ahora, se ha casado y tendrá un hijo con su mujer, Paloma Zafrillo.

Derrame cerebral

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Juan Matute vivió uno de los episodios más duros de su vida cuando, mientras montaba a caballo, comenzó a sentirse mareado, perdió el control y acabó desplomándose. Aquel accidente marcó un antes y un después: permaneció 22 días en coma, despertó sin recordar nada y tuvo que enfrentarse a una larga y complicada recuperación.

El propio Matute ha reconocido que llegó a sentirse "entre la vida y la muerte". Además del derrame cerebral, sufrió una hemiparesia y una neumonía que estuvo a punto de costarle la vida. Durante meses, la incertidumbre fue constante y ni siquiera sabía si volvería a caminar con normalidad.

Su historia también dio un giro inesperado en el plano personal. Su mujer, Paloma Zafrilla, lo había conocido apenas unas semanas antes del accidente. Al ver en los medios la noticia de que un joven había sufrido un derrame cerebral, sintió que se trataba de aquel chico que le resultaba familiar y decidió interesarse por él. Aunque entonces no existía una relación sentimental, confiesa que rezaba cada noche junto a su madre por su recuperación, movida por una profunda preocupación humana.

Fue durante su estancia en la UCI cuando Juan asegura que recuperó la fe al sentir que había recibido una segunda oportunidad. "Tú puedes saber que Dios existe, pero lo notas cuando te sientes mirado por Él", explica Paloma. Ambos coinciden en que ese proceso espiritual terminó uniéndolos y transformando sus vidas.

Sin embargo, su historia de amor no comenzó hasta tres años después de aquel primer encuentro. Desde entonces, su vida ha dado un vuelco: pasaron de enfrentarse a una experiencia límite a darse el "sí, quiero" y, ahora, esperan su primer hijo. Paloma, embarazada de 19 semanas, reconoce que ambos siguen asimilando todo lo vivido y que todavía se están acostumbrando a esta nueva etapa como marido y mujer antes de convertirse en padres.

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