Mejores momentos | 18 de mayo
Javier se pasa al rock lírico con ‘The final countdown’ en La Pista: “Te ha salido del alma”
El concursante madrileño se ha desahogado tras varios programas sin poder cantar y, además, lo ha hecho con pleno en La Pista.
Publicidad
A Javier y a David les ha tocado un “temazo” en este duelo en La Pista, como ha descrito Roberto Leal. Les ha transportado al año 1986 y, efectivamente, ambos lo han reconocido con el primer fragmento que ha sonado. El inicio era ya lo suficientemente icónico: ‘The final countdown’.
Javier, más rápido con el pulsador, ha aprovechado este regalo para desahogarse. Tras varios programas quedándose con las ganas de cantar, se ha pasado al hard rock de la banda sueca Europe y le ha dado su inevitable toque lírico. Ha conquistado incluso a José Manuel Parada, que en su duelo se ha enfadado por el estilo de las canciones que le estaban tocando. “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”, se ha quejado, reivindicando a Marisol, Rocío Dúrcal y Karina, entre otros artistas.
A Javier, este pleno le ha servido para liberarse. “Te ha salido del alma”, le ha comentado Roberto Leal sobre su chorro de voz. El concursante ha reconocido que estaba “deseando soltarlo”. “Estaba varios programas rumiándose”, ha apostillado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad