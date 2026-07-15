Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 15 de julio

El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

El madrileño ha emocionado y se ha emocionado al dar las gracias a todo el equipo del concurso asegurando que se ha convertido en un “un faro de luz” en su vida.

El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Tras el bote ganado por Rosa y la consecuente despedida también de Manu, en Pasapalabra se instaló la sensación de expectativa por los concursantes que llegarían. Tardó pocos días en aparecer un aspirante en la Silla Azul sin saber entonces que se convertiría en el nuevo referente. Javier Alonso debutó el pasado 24 de febrero y, casi cinco meses después, ha alcanzado uno de esos hitos que suponen galones: ¡ha cumplido 100 programas!

Javier celebra su llegada a 100 programas en Pasapalabra: “En mi casa ya no dan abasto”

Javier celebra su llegada a 100 programas en Pasapalabra: “En mi casa ya no dan abasto”

De esta forma, se une en el club de los centenarios de la actual etapa a leyendas como los propios Rosa y Manu, Orestes, Rafa, Pablo, Óscar, Moisés y Jaime. Antes de jugar un nuevo AlaZ contra David, Javier tenía preparada una dedicatoria. Es la segunda que hace desde que llegó a Pasapalabra, lo que da cuenta de la importancia del momento, y ha sido para dar las gracias a todo el equipo del concurso: “Sois hacedores de sueños”.

Visiblemente emocionado, el madrileño ha hecho una confesión muy personal: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí y, desde que estoy aquí, sois un faro de luz para mí”. En estas conmovedoras palabras, ha reiterado: “Os estaré siempre agradecido, sois extraordinarios y os llevaré siempre en el corazón”.

Roberto Leal ha querido corresponder a este precioso mensaje, haciendo evidente la huella tan importante que el nuevo concursante centerario ya ha dejado en Pasapalabra: “Es una alegría tenerte aquí”. ¡Descubre al completo la emocionante dedicatoria de Javier en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Un chiste cortito... y “flojillo”: Manu Baqueiro improvisa al quedarse en blanco en La Pista

Un chiste cortito... y “flojillo”: Manu Baqueiro improvisa al quedarse en blanco en La Pista

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

Jorge Roelas logra una excepción inédita en La Pista: ¡gana con un tarareo!

Jorge Roelas logra una excepción inédita en La Pista: ¡gana con un tarareo!

Osborne

Bertín Osborne cancela su concierto en el festival de Chamberí: "No estoy bien"

Javier celebra su llegada a 100 programas en Pasapalabra: “En mi casa ya no dan abasto”
Mejores momentos | 15 de julio

Javier celebra su llegada a 100 programas en Pasapalabra: “En mi casa ya no dan abasto”

Biógrafo
En plató

El biógrafo de Sara Montiel, Vicente Requena, considera que sus hijos no sintieron suficiente admiración por ella

Esperanza
En plató

Esperanza, de 82 años, encontró la solución a su soledad en su amigo Manuel, de 10: "La vi sola y me fui con ella"

Esperaza de 82 años ha conseguido aliviar el sentimiento de soledad con la llegada de Manuel a su vida, un niño de 10 años que se preocupa por ella y la visita todos los días.

Abogado
Actualidad

Hablamos con el abogado del detenido por la muerte de Nikoline: ha quedado libre y sin cargos

El abogado del detenido por la muerte de Nikoline explica el por qué su cliente ha quedado libre y sin cargos. Según cuenta, el sospechoso no se encontraba en el lugar de los hechos cuando todo ocurrió y han podido demostrarlo.

Javier Hurtado

Javier Hurtado explica las medidas que hay que tomar para evitar coger una conjuntivitis en verano

Padre de Lamine Yamal

El padre de Lamine Yamal llama "sinvergüenzas" a los asaltantes de la casa de su hijo y asegura que ya está en manos de la justicia

Pedro Porro

El abuelo de Pedro Porro, jugador de la Selección Española, lo tiene claro: "Nos vamos a traer la copa"

Publicidad