El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

Tras el bote ganado por Rosa y la consecuente despedida también de Manu, en Pasapalabra se instaló la sensación de expectativa por los concursantes que llegarían. Tardó pocos días en aparecer un aspirante en la Silla Azul sin saber entonces que se convertiría en el nuevo referente. Javier Alonso debutó el pasado 24 de febrero y, casi cinco meses después, ha alcanzado uno de esos hitos que suponen galones: ¡ha cumplido 100 programas!

De esta forma, se une en el club de los centenarios de la actual etapa a leyendas como los propios Rosa y Manu, Orestes, Rafa, Pablo, Óscar, Moisés y Jaime. Antes de jugar un nuevo AlaZ contra David, Javier tenía preparada una dedicatoria. Es la segunda que hace desde que llegó a Pasapalabra, lo que da cuenta de la importancia del momento, y ha sido para dar las gracias a todo el equipo del concurso: “Sois hacedores de sueños”.

Visiblemente emocionado, el madrileño ha hecho una confesión muy personal: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí y, desde que estoy aquí, sois un faro de luz para mí”. En estas conmovedoras palabras, ha reiterado: “Os estaré siempre agradecido, sois extraordinarios y os llevaré siempre en el corazón”.

Roberto Leal ha querido corresponder a este precioso mensaje, haciendo evidente la huella tan importante que el nuevo concursante centerario ya ha dejado en Pasapalabra: “Es una alegría tenerte aquí”. ¡Descubre al completo la emocionante dedicatoria de Javier en el vídeo!

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