Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de julio

“Te has calentado”: Javier lleva el ‘Ave María’ de David Bisbal… ¡al terreno de la ópera!

El concursante madrileño ha evitado que Roberto Leal se marchara del plató, como había amenazado si no había pleno, y hasta le ha sorprendido con esta versión lírica.

“Te has calentado”: Javier lleva el ‘Ave María’ de David Bisbal… ¡al terreno de la ópera!

“Te has calentado”: Javier lleva el ‘Ave María’ de David Bisbal… ¡al terreno de la ópera!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Por unos instantes, ha cundido el pánico en Pasapalabra. ¡Roberto Leal ha estado a punto de abandonar el plató! Javier lo ha evitado a tiempo y, además, dejando un momento asombroso: el ‘Ave María’, de David Bisbal, en una inédita versión lírica. “Te has calentado”, le ha comentado el presentador. Entra directo al top de sus mejores actuaciones, sólo unos días después de haber sorprendido con el ‘Nessun dorma’.

El “bonus track” de Javier en Pasapalabra: canta ‘Nessun dorma’ con Goyo Jiménez y Marta González de Vega

El “bonus track” de Javier en Pasapalabra: canta ‘Nessun dorma’ con Goyo Jiménez y Marta González de Vega

Roberto había puesto muchas esperanzas en este pleno. De hecho, antes de comenzar el duelo, les ha puesto en un compromiso a los concursantes: “Yo os quiero mucho, hay mucha amistad ya, pero esta canción la tenéis que saber”. El presentador incluso se la ha jugado: “Si no, me levanto y me voy”.

Viajando al año 2002, el primer fragmento ha sonado y Javier, más rápido con el pulsador, ha dejado unos momentos de incertidumbre. “Hay quien me está abriendo ya la puerta”, ha bromeado Roberto. Para su sorpresa, el madrileño ha empezado a cantar ese ‘Ave María’ y, además, llevándose el tema a su terreno, a la ópera. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Javier sentencia AlaZ en sólo cinco jugadas: 23 aciertos y una odisea para David

Javier sentencia AlaZ en sólo cinco jugadas: 23 aciertos y una odisea para David

Pepe Ocio se lo temía: pinchazo del equipo de David con el deporte en Palabras Cruzadas

Pepe Ocio se lo temía: pinchazo del equipo de David con el deporte en Palabras Cruzadas

Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo

Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo: Miquel Fernández y María José Campanario estarán en el programa

“Te has calentado”: Javier lleva el ‘Ave María’ de David Bisbal… ¡al terreno de la ópera!
Mejores momentos | 3 de julio

“Te has calentado”: Javier lleva el ‘Ave María’ de David Bisbal… ¡al terreno de la ópera!

La broma de Roberto Leal con su daltonismo: “Me podéis engañar completamente”
Mejores momentos | 3 de julio

La broma de Roberto Leal con su daltonismo: “Me podéis engañar completamente”

Pepa Romero
Hablamos con ella

Pepa Romero, emocionada por su paso por Tu cara me suena: "Tenía unos nervios al subir en el ascensor..."

Nuestra compañera Pepa Romero estará en la semifinal de Tu cara me suena. ¿En la piel de qué artista se pondrá? ¡Nos lo cuenta todo!

Rebajas
Debate en plató

Enrique García explica qué pasos hay que seguir para no ser estafado durante el periodo de rebajas

La gran mayoría suele estar al tanto de la llegada de las rebajas, de la bajada de los precios, los artículos disponibles y de no quedarse sin nada. Sin embargo, una parte de la sociedad no está de acuerdo con lo que las tiendas hacen, creen que se aprovechan de los compradores llegando incluso a estafarlos.

Iván Sánchez

Iván Sánchez, amigo íntimo de Manolo Arjona, sobre Xavier Font: "No era el momento de que se comportara así"

A golpes en la playa

Una madre incita a su hija para que pegue a otra menor en medio de un conflicto: "Pégale, pégale"

Coche

Aaron se queda paralizado cuando ve su coche nuevo hundiéndose en el agua

Publicidad