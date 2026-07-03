“Te has calentado”: Javier lleva el ‘Ave María’ de David Bisbal… ¡al terreno de la ópera!

Por unos instantes, ha cundido el pánico en Pasapalabra. ¡Roberto Leal ha estado a punto de abandonar el plató! Javier lo ha evitado a tiempo y, además, dejando un momento asombroso: el ‘Ave María’, de David Bisbal, en una inédita versión lírica. “Te has calentado”, le ha comentado el presentador. Entra directo al top de sus mejores actuaciones, sólo unos días después de haber sorprendido con el ‘Nessun dorma’.

Roberto había puesto muchas esperanzas en este pleno. De hecho, antes de comenzar el duelo, les ha puesto en un compromiso a los concursantes: “Yo os quiero mucho, hay mucha amistad ya, pero esta canción la tenéis que saber”. El presentador incluso se la ha jugado: “Si no, me levanto y me voy”.

Viajando al año 2002, el primer fragmento ha sonado y Javier, más rápido con el pulsador, ha dejado unos momentos de incertidumbre. “Hay quien me está abriendo ya la puerta”, ha bromeado Roberto. Para su sorpresa, el madrileño ha empezado a cantar ese ‘Ave María’ y, además, llevándose el tema a su terreno, a la ópera. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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