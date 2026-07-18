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Final | Actuación

¡‘Solo se vive una vez’! Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique desatan la fiesta como Azúcar Moreno

Los dos andaluces han decidido formar dueto para esta gran final y nos han regalado una actuación tan desternillante como única.

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique no han conseguido clasificarse como finalistas de esta edición, pero se han ganado el cariño del público gracias a todos los momentos que nos han regalado esta temporada.

La fiesta llega al plató de Tu cara me suena con Leonor Lavado dándolo todo con ‘Ilarie’ de Melody’

En la pasada gala, Leonor lo dio todo con ‘Ilarie’ de Melody. Por su parte, Jesulín demostró su 'Sangre española' con la canción de Manolo Tena.

Jesulín de Ubrique lleva la 'Sangre española' de Manolo Tena al plató de Tu cara me suena

Como ninguno de ellos se jugaba nada en esta gran final, pero ambos querían despedirse de Tu cara me suena con una actuación única, Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique han decidido juntarse para imitar a… ¡Azúcar Moreno!

Los dos andaluces han aparecido en plató ‘divinas de la muerte’ y han montado una fiesta de un momento a otro con ‘Solo se vive una vez’. ¡Todo el público se ha puesto a cantar y bailar con ellos!

Leonor y Jesulín han protagonizado uno de los momentos más desternillantes de la noche y nos han regalado una actuación para la historia. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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Tu cara me suena
GALA FINAL

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Con el 13% y el 19% de los votos respectivamente, Paula Koops y Cristina Castaño se han convertido en la quinta y cuarta clasificadas de la decimotercera edición de Tu cara me suena.

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