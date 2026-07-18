¡Puro espectáculo! J Kbello lleva la magia de The Greatest Showman al escenario como Hugh Jackman

J Kbello fue el primero en asegurarse su paso a la final en esta edición y la semana pasada actuó a modo de exhibición convertido en Slimane. Su ‘Mon amour’ nos puso los pelos de punta y levantó una ovación en plató.

Para jugarse el triunfo de la edición, el gaditano ha querido apostar por una actuación de su película musical favorita, The Greatest Showman, así que se ha transformado en Hugh Jackman para recrear ‘The greatest show’.

J Kbello ha aparecido en plató con sus mejores galas para recrear un espectacular número de película. La energía, la fuerza y el carisma han sido los grandes protagonistas de una actuación que ha levantado al público de plató.

Sin duda, ha sido la mejor forma de cerrar la espectacular participación de J Kbello en Tu cara me suena. ¡Revive su número de la gran final al completo dándole al play al vídeo de arriba!