Marco H. Medina e Isabel Moreno confirman el nacimiento de #Claumi en Sueños de libertad: “Tienen una conexión muy bonita”

Sueños de libertad tiene un nuevo shippeo y es uno de los más esperados. Desde su llegada a la colonia, Miguel se ha ganado el cariño de toda la audiencia y parece ser que… ¡el de Claudia también!

Desde el momento en el que se conocieron, la química que derrochaban era innegable, pero lo cierto es que Claudia solo le veía como un amigo y un chico peculiar que le hacía mucha gracia.

Todo cambió cuando el doctor Salazar encontró en la joven un refugio ante el duro golpe que supuso para su familia el encarcelamiento de Nieves. Además, la encargada también encontró en él un apoyo para superar su mal de amores con Salva.

Desde ese momento, las visitas al dispensario y a la tienda se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que se atrevieron a dar el primer paso y tuvieron su primera cita y una segunda que...¡casi termina en beso!

Y llegados a este punto, ninguno de los jóvenes ha podido seguir ocultando sus sentimientos. Por fin podemos confirmarlo: ¡#Claumi ha llegado a la serie más vista de la televisión!

Hemos hablado con Isabel Moreno y Marco H. Medina, los actores que dan vida a Claudia y Miguel. Ellos nos han confesado cómo están viviendo esta nueva aventura en Sueños de libertad. ¡Descúbrelo!

"Hay amor del bueno"

El actor catalán desvela que es Miguel quien comienza a enamorarse de Claudia, que al principio solo le consideraba un amigo, hasta que puede conocerle más y “se da cuenta de que tiene mucho corazón”.

Además, Isabel Moreno confiesa que lo que más le gusta de esta trama es el ritmo con el que avanza y los pasos que sus personajes van dando: “Se van acercando poco a poco”.

¿Son Miguel y Claudia polos opuestos o almas gemelas? La actriz extremeña tienen claro que sus personalidades son muy diferentes, pero comparten “ser personas especiales”.

Marco H. Medina, por su parte, revela que ven la vida de forma distinta y precisamente eso hace muy especial su relación: “Claudia va a ser un pilar fundamental para Miguel y él también la ayuda a ver las cosas de otra manera”.

La realidad es que solo estamos ante los primeros pasos de esta nueva historia de amor, que ya tiene su propio shippeo: #Claumi. ¿Qué futuro les espera?

Isabel Moreno asegura que hay amor del bueno y del que se cocina a fuego lento: “Tienen una conexión muy bonita".

Aunque para que esta relación se haga oficial y dure mucho, el intérprete que da vida al doctor Salazar confiesa que su personaje “va a tener que dar pasos que nunca ha dado”, ¿lo conseguirá?

¡Dale al play para disfrutar de la entrevista al completo y no te pierdas nada sobre #Claumi y Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y en atresplayer!

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