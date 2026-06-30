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Mejores momentos | 30 de junio

El “superpoder” que Javier confiesa en Pasapalabra: ¿cuántas horas es capaz de dormir?

El concursante ha asegurado que es “un lirón”, salvo que alguna “palabrita rara” le desvele.

El “superpoder” que Javier confiesa en Pasapalabra

El “superpoder” que Javier confiesa en Pasapalabra: ¿cuántas horas es capaz de dormir?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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A Javier y a David les es más fácil conciliar el sueño cuando empatan en Pasapalabra. Incluso les supone una tranquilidad adicional a la victoria, ya que firmar tablas significa que ninguno tiene que pasar por la Silla Azul y, por lo tanto, que su duelo se sigue alargando. Así, tras el resultado del pasado AlaZ, han llegado a 59 programas juntos.

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Como ha sido su empate número 17, Javier ha comentado: “Diecisiete noches que he dormido tranquilo”. En realidad, el concursante ha asegurado que es “un lirón” salvo que le desvele alguna “palabrita rara”. Este detalle ya lo contó hace unas semanas. Con lo que ha sorprendido ahora es con el dato concreto de cuánto puede llegar a dormir: “En mi buena época me puedo echar mis doce horitas”.

La reacción de sorpresa ha sido unánime, con David incluso bromeando con que su rival tiene un “superpoder”. Además, Javier ha destaca que se despierta “cargado de energía”. Ha ido aún más lejos: “Desayuno y me vuelvo a echar”. Está claro que al madrileño hay poco que le quite el sueño. ¿Quizá el bote, que ha llegado a 700.000 euros? ¡Dale al play!

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