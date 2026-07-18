Martín Savi, tercer clasificado de Tu cara me suena 13 tras protagonizar una ópera en la final

Martín Savi no se ha andado con medias tintas en la final y, en la piel de Farinelli, nos ha regalado una ópera de primer nivel. Un espectáculo que le ha valido la tercera posición.

Con la euforia del que está en el pódium de una edición histórica, el argentino ha celebrado esta noticia notoriamente emocionado, dedicándole unas bonitas palabras al equipo del programa y, en especial, a sus padres.

Martín Savi nos ha enamorado con su voz en esta edición de Tu cara me suena. El argentino ha afrontado retos vocales de gran nivel a lo largo de la temporada y los ha superado con creces.

Manel Fuentes no dudó en afirmar que Martín Savi era el hombre que mejor había hecho de mujer en toda la historia del formato ya que, con su imitación de Adele se llevó la victoria y con la de Madonna, la tuvo muy cerca. ¡El público le otorgó la máxima puntuación en ambas ocasiones!

Poder disfrutar de Martín Savi sobre el escenario de Tu cara me suena ha sido un regalo y estamos seguros de que tiene un futuro prometedor por delante. ¡Gracias por todo, Martín!

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