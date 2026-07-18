¿Serán capaces de adivinar los coaches de La Voz Kids qué hay dentro de la caja?

Tras las últimas galas de La Voz Kids llenas de tensión, nervios y decisiones complicadas, hemos querido dar un merecido respiro a nuestros coaches con un divertidísimo reto: el juego de ‘¿Qué hay en la caja?’. El primer objeto, el mítico pulsador del programa, ha sido pan comido para todos. De hecho, Luis Fonsi ha aprovechado el momento para barrer para casa y bromear con orgullo sobre su propio equipo: “Botón ganador del equipo Fonsi”

La prueba se ha complicado un poco con el segundo objeto, una naranja con la que Ana Mena ha tenido que jugar un rato antes de dar con la respuesta correcta. Además, este momento nos ha dejado una curiosa lección cultural gracias a Fonsi, quien ha sorprendido a todos al revelar que en Puerto Rico a las naranjas se las conoce como 'chinas'. Justo después, llegó el turno del abanico, un objeto que Ana Mena ha descubierto derrochando arte y lanzándose a cantar al instante el famoso tema de María Isabel.

Para terminar, los artistas se han topado en la caja con el micrófono de Antena 3. Al descubrirlo, Fonsi no ha dudado en improvisar demostrando que, además de cantante, ¡también tiene unas dotes espectaculares como presentador de televisión! ¿Quieres ver cómo se las han apañado para adivinar los objetos? ¡Pincha en el vídeo de arriba y diviértete con ellos!

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