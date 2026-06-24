Mejores momentos | 24 de junio
Roberto Leal alucina con la memoria de Javier: “Sólo por esto le teníamos que dar unos segundos de más”
El concursante ha demostrado que, más allá de aprender definiciones, también lleva al día todos sus datos en Pasapalabra.
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Javier y David han empezado este programa de Pasapalabra con la felicidad y la tranquilidad de no tener que pasar por la Silla Azul. Los dos firmaron tablas en su pasado duelo en AlaZ, una prueba que lleva un balance de dos empates y una victoria para el concursante barcelonés. En el global de enfrentamientos entre los dos, son 16 empates en 55 duelos.
A David, por su sonrisa, se le podía ver claramente que estaba contento con el último resultado, cuando ambos se quedaron a dos aciertos del bote. “Muy contento, a seguir sumando”, ha resumido. Algo más serio parecía estar Javier hasta que Roberto Leal ha charlado con él y ha salido de ese ensimismamiento.
En el caso del madrileño, el presentador ha puesto a prueba su memoria para repasar sus datos en Pasapalabra. Pensaba que se le iba a escapar alguna cifra, pero el concursante le ha sorprendido al tener todo controlado: 64.800 euros acumulados en 85 programas. “Sólo por esto le teníamos que dar unos segundos de más”, ha bromeado Roberto. ¡Revive este divertido arranque del programa!
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