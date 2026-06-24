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Mejores momentos | 24 de junio

Roberto Leal alucina con la memoria de Javier: “Sólo por esto le teníamos que dar unos segundos de más”

El concursante ha demostrado que, más allá de aprender definiciones, también lleva al día todos sus datos en Pasapalabra.

Roberto Leal alucina con la memoria de Javier: “Sólo por esto le teníamos que dar unos segundos de más”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier y David han empezado este programa de Pasapalabra con la felicidad y la tranquilidad de no tener que pasar por la Silla Azul. Los dos firmaron tablas en su pasado duelo en AlaZ, una prueba que lleva un balance de dos empates y una victoria para el concursante barcelonés. En el global de enfrentamientos entre los dos, son 16 empates en 55 duelos.

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A David, por su sonrisa, se le podía ver claramente que estaba contento con el último resultado, cuando ambos se quedaron a dos aciertos del bote. “Muy contento, a seguir sumando”, ha resumido. Algo más serio parecía estar Javier hasta que Roberto Leal ha charlado con él y ha salido de ese ensimismamiento.

En el caso del madrileño, el presentador ha puesto a prueba su memoria para repasar sus datos en Pasapalabra. Pensaba que se le iba a escapar alguna cifra, pero el concursante le ha sorprendido al tener todo controlado: 64.800 euros acumulados en 85 programas. “Sólo por esto le teníamos que dar unos segundos de más”, ha bromeado Roberto. ¡Revive este divertido arranque del programa!

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