Las primeras palabras de J Kbello tras ganar la final: “Tu cara me suena se va a quedar en mi corazón toda la vida”

La Gran Final de Tu cara me suena ha coronado a su campeón: J Kbello, tras un concurso sublime, ha sido el favorito del público y se ha consagrado como el ganador de una edición que ha liderado de principio a fin.

En la Gran Final, J Kbello demostró, una vez, todo su potencial tras una imitación del número principal de The Greatest Showman como Hugh Jackman.

J Kbello ha mostrado toda su emoción tras ganar la edición, y así nos lo ha contado delante del micrófono. “Me han dicho cosas muy heavy”, valora el concursante sobre todas las valoraciones que le han brindado desde el jurado en esta Gran Final, destacando sobre todo la de Lolita Flores.

“Lolita me ha dicho que soy arte, y para que lo diga una Flores… me emociona mucho”, ha señalado J Kbello, un artista que sale muy reforzado de un concurso que estará siempre en su corazón, y al que espera volver en un futuro.

Todavía estamos palpitando esta Gran Final que nos ha dejado con un grandísimo campeón, y ya tenemos ganar de descubrir, en un futuro, quién se atreverá a imitar a J Kbello, y también en qué momento volverá el artista como invitado en futuras ediciones.

En el vídeo de arriba tienes la reacción completa del nuevo campeón de Tu cara me suena, ¡dale play al vídeo y no te la pierdas!

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