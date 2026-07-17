Productos falsificados
Camisetas de fútbol, perfumes y bolsos: desarticulado un punto de distribución de productos falsificados en Huelva
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial
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La Guardia Civil ha desarticulado un punto de distribución de productos falsificados en la provincia de Huelva en el marco de un operativo dirigido a combatir la producción de este tipo de mercancías. La actuación se ha saldado con la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial y con la intervención de un total de 2.658 artículos falsificados.
La operación ha consistido en dos entradas y registros domiciliarios, autorizados judicialmente, en las localidades de Lepe y Ayamonte. Durante estas actuaciones, los agentes intervinieron en torno a 900 artículos textiles, entre los que destacan camisetas, pantalones, calzado, bolsos y cinturones de conocidas marcas.
Además, durante los registros también se localizaron otros artículos no textiles: 250 envases de perfume, 4.425 euros en efectivo, diversa documentación, 50 dispositivos electrónicos tipo vaper y numerosos logotipos falsificados de marcas de reconocido prestigio preparados para ser estampados sobre prendas de vestir. Los agentes también intervinieron un permiso de conducir y un pasaporte falsificados.
Controles en carretera
El operativo de la Guardia Civil también ha realizado varios dispositivos de control en las principales vías de acceso a Matalascañas. Durante estas inspecciones, los agentes localizaron en varios vehículos numerosos bultos con prendas deportivas, camisetas, pantalones, zapatillas y equipaciones de selecciones nacionales y clubes de fútbol de primer nivel.
Al no poder acreditar la procedencia legal de la mercancía, se procedió a la aprehensión de 1.758 prendas falsificadas. Además, se han propuesto las correspondientes sanciones por infracción de la normativa en materia de contrabando. También fueron intervenidos logotipos y distintivos destinados a ser adheridos a prendas sin marca para simular productos originales. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
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