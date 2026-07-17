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Camisetas de fútbol, perfumes y bolsos: desarticulado un punto de distribución de productos falsificados en Huelva

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial

Más de 2.600 artículos intervenidos en un punto de distribución de productos falsificados en Huelva

Más de 2.600 artículos intervenidos en un punto de distribución de productos falsificados en Huelva

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Jaime Álvarez
Publicado:

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de distribución de productos falsificados en la provincia de Huelva en el marco de un operativo dirigido a combatir la producción de este tipo de mercancías. La actuación se ha saldado con la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial y con la intervención de un total de 2.658 artículos falsificados.

La operación ha consistido en dos entradas y registros domiciliarios, autorizados judicialmente, en las localidades de Lepe y Ayamonte. Durante estas actuaciones, los agentes intervinieron en torno a 900 artículos textiles, entre los que destacan camisetas, pantalones, calzado, bolsos y cinturones de conocidas marcas.

Además, durante los registros también se localizaron otros artículos no textiles: 250 envases de perfume, 4.425 euros en efectivo, diversa documentación, 50 dispositivos electrónicos tipo vaper y numerosos logotipos falsificados de marcas de reconocido prestigio preparados para ser estampados sobre prendas de vestir. Los agentes también intervinieron un permiso de conducir y un pasaporte falsificados.

Controles en carretera

El operativo de la Guardia Civil también ha realizado varios dispositivos de control en las principales vías de acceso a Matalascañas. Durante estas inspecciones, los agentes localizaron en varios vehículos numerosos bultos con prendas deportivas, camisetas, pantalones, zapatillas y equipaciones de selecciones nacionales y clubes de fútbol de primer nivel.

Al no poder acreditar la procedencia legal de la mercancía, se procedió a la aprehensión de 1.758 prendas falsificadas. Además, se han propuesto las correspondientes sanciones por infracción de la normativa en materia de contrabando. También fueron intervenidos logotipos y distintivos destinados a ser adheridos a prendas sin marca para simular productos originales. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

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