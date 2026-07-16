Javier impresiona en AlaZ y descoloca a David: con un jugadón de 15 aciertos... ¡y rozando el bote!

Entrar en el club de los centenarios de Pasapalabra le ha sentado a Javier muy bien. Al igual que en el anterior programa, se ha quedado rozando el bote en AlaZ. De nuevo, dos respuestas han sido la escasa distancia que le ha separado de ganar 772.000 euros. A la vez, ha puesto a David contra las cuerdas en un desenlace al límite, como el que había vivido en el ¿Dónde Están?.

Por una diferencia de sólo cuatro segundos, Javier ha comenzado el duelo. Tras acertar la A y pasar en la B, ha llegado su mejor jugada: un espectacular tirón de 15 respuestas. David ha tratado de ir reduciendo esa distancia, pero el madrileño tenía puesto el acelerador. Ha sentenciado su parte de la prueba con un turno final de cinco aciertos que le dejaba con 23.

David, jugando de la Z a la A, aún iba por la I y con doce letras en verde. Por lo tanto, para evitar la próxima Silla Azul, ha tenido que encomendarse a la heroica de encadenar once aciertos. El listón estaba alto, ¿pero era misión imposible? ¡Dale al play!

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