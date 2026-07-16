Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 16 de julio

Javier impresiona en AlaZ y descoloca a David: con un jugadón de 15 aciertos... ¡y rozando el bote!

El concursante madrileño se ha quedado a sólo dos respuestas de ganar 772.000 euros y ha obligado a su rival a otra remontada heroica.

Javier impresiona en AlaZ y descoloca a David: con un jugadón de 15 aciertos... ¡y rozando el bote!

Javier impresiona en AlaZ y descoloca a David: con un jugadón de 15 aciertos... ¡y rozando el bote!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Entrar en el club de los centenarios de Pasapalabra le ha sentado a Javier muy bien. Al igual que en el anterior programa, se ha quedado rozando el bote en AlaZ. De nuevo, dos respuestas han sido la escasa distancia que le ha separado de ganar 772.000 euros. A la vez, ha puesto a David contra las cuerdas en un desenlace al límite, como el que había vivido en el ¿Dónde Están?.

La comedia, a punto de convertirse en terror para David: pleno “al límite” en el ¿Dónde Están?

La comedia, a punto de convertirse en terror para David: pleno “al límite” en el ¿Dónde Están?

Por una diferencia de sólo cuatro segundos, Javier ha comenzado el duelo. Tras acertar la A y pasar en la B, ha llegado su mejor jugada: un espectacular tirón de 15 respuestas. David ha tratado de ir reduciendo esa distancia, pero el madrileño tenía puesto el acelerador. Ha sentenciado su parte de la prueba con un turno final de cinco aciertos que le dejaba con 23.

David, jugando de la Z a la A, aún iba por la I y con doce letras en verde. Por lo tanto, para evitar la próxima Silla Azul, ha tenido que encomendarse a la heroica de encadenar once aciertos. El listón estaba alto, ¿pero era misión imposible? ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

“Eres un ejemplo de superación”: la emotiva despedida de Javier a Eva Moral en Pasapalabra

“Eres un ejemplo de superación”: la emotiva despedida de Javier a Eva Moral en Pasapalabra

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Javier impresiona en AlaZ y descoloca a David: con un jugadón de 15 aciertos... ¡y rozando el bote!

Javier impresiona en AlaZ y descoloca a David: con un jugadón de 15 aciertos... ¡y rozando el bote!

La comedia, a punto de convertirse en terror para David: pleno “al límite” en el ¿Dónde Están?

La comedia, a punto de convertirse en terror para David: pleno “al límite” en el ¿Dónde Están?

“¡Cómo estaban!”: Roberto Leal revive en La Pista el fenómeno de Los vigilantes de la playa

“¡Cómo estaban!”: Roberto Leal revive en La Pista el fenómeno de Los vigilantes de la playa

“Hemos arrancado regular tú y yo”: Roberto Leal, sorprendido por un aspirante bético en Pasapalabra
Mejores momentos | 16 de julio

“Hemos arrancado regular tú y yo”: Roberto Leal, sorprendido por un aspirante bético en Pasapalabra

Alcaraz
Exclusiva

El colaborador Nacho Gay desvela los últimos romances de Carlos Alcaraz: "Confirmaron a sus entornos que estuvieron juntos"

Jimeno
Actualidad

En Y ahora Son...coles: ¿Qué le hace feliz a los niños? "Los ronquidos de mi padre"

Jimeno ha recogido una nueva ráfaga de respuestas ingeniosas por parte de los niños. Siempre tan graciosos y amables, dispuestos a darnos su opinión más sincera.

Nikoline
En directo

Sigue abierta la investigación por la muerte de Nikoline: el padre de la víctima pide que se recopilen más pruebas

Pese a la incasable búsqueda, la muerte de Nikoline sigue sinedo toda una incógnita. El sospechoso que un momento fue detenido ha quedado libre y sin cargos.

Adrian

Laexnovia de Adrían Rodríguez desea que se recupere y salga del pozo de las adicciones: "He dado mucho por él"

Argentina

Camila es argentina y no quiere ver la final del Mundial con su novio español: "Es o verlo sola o quedarme sin suegros"

Pepe

Pepe Moriana ha gastado 15.000 euros para ver a la Selección Española: "La primera vez fue en 1984 en Moscú"

Publicidad