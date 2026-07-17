Muere una influencer de 30 años en un accidente en su luna de miel tras chocar con un atleta de los Juegos Olímpicos

El accidente ocurrió el pasado 23 de junio, mientras la influencer alemana, Laura Viktoria Härtig, estuviera celebrando su luna de miel después de darse el 'sí quiero' en mayo con su marido, Tilman, en una ceremonia íntima en Los Dolomitas, situada en la cordillera de los Alpes italianos.

El suceso se originó en la carretera del Paso de Sella, un puerto de montaña que conecta Val Gardena con Val di Fassaen, al norte de Italia cuando Härtig chocó de frente con Peter Runggaldier, exesquiador olímpico de 57 años de edad. Esta carretera es una zona muy concurrida durante los meses de verano para los aficionados a las bicicletas.

La bicicleta de Härtig se partió en dos, y ella se quedó en el asfalto sufriendo heridas graves por el impacto. Tanto es así, que cuando los sanitarios llegaron al lugar del accidente tuvieron que asistirla antes de trasladarla en helicóptero a un hospital en Bolzano. El atleta también tuvo que ser trasladado a un hospital en Trento con heridas, aunque evolucionó de manera favorable.

Finalmente, Laura Viktoria Härtig fue trasladada a un hospital de su ciudad de origen en Alemania, en el que acabó falleciendo 19 días después del accidente, el 12 de julio, según informa el periódico digital, Trentino e Il Dolomiti.

La Fiscalía de Trento se ha hecho cargo de la investigación para determinar las represalias correspondientes.

¿Quién es Peter Runggaldier?

Peter Runggaldier cuenta con una trayectoria muy consolidada dentro del mundo del deporte consiguiendo ganar una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1991, dos victorias y doce podios a lo largo de su vida profesional. Incluso llegó a representar a Italia en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994 y 1998.

Runggaldier, quiso pronunciarse sobre este hecho en su perfil de Instagram dos días después de fallecer la influencer: "Queridos amigos, con respecto al grave accidente de tráfico en el que me vi involucrado, les pido que respeten mi dolor y mi necesidad de confidencialidad. Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y sus familias, confío en su sensibilidad y les ruego que comprendan que, por el momento, no concederé entrevistas ni haré declaraciones".

La influencer que llegaba a más de 54.000 seguidores

Laura Viktoria Härtig solía compartir contenido sobre esquí, senderismo, escalada, ciclismo y excursiones de montaña llegando a más de 54.000 seguidores que estaban pendientes de su cuenta de Instagram.

Dos días antes del suceso, la influencer compartió fotos y vídeos de su boda acompañada de la frase: "Alma gemela para toda la vida".

La familia de la joven trasladó un mensaje a su comunidad para contarles lo ocurrido: "Laura se dirigió a sus montañas preferidas al atardecer, montañas donde siempre brilla el sol, donde se encuentra la mejor nieve, polvo y aguardan las mejores rutas. Donde hay un refugio abastecido con todos sus aperitivos favoritos. Ahí es donde está ahora, esperándonos hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima cima; gracias por sus muestras de cariño, su apoyo y sus amables palabras, ella amaba compartir su pasión con ustedes".

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