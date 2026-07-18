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¡Muy pronto, gran estreno!

Los rostros que te van a enamorar: conoce al reparto de El secreto, la nueva serie que arrasará en Antena 3

Un elenco de lujo con rostros que te van a enamorar desde el primer segundo. ¡Te presentamos a los personajes clave que lo cambiarán todo!

Los rostros que te van a enamorar: conoce al reparto de El secreto, la nueva serie que arrasará en Antena 3

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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En el centro de la historia encontramos a Serhat Tecer, interpretado por Murat Yildirim, un hombre de éxito que ve cómo su vida cambia para siempre cuando descubre la traición de su esposa. A su lado está Berrak, personaje al que da vida Oya Unustasi, una mujer elegante y misteriosa cuyo pasado pondrá patas arriba a toda la familia.

La gran protagonista es Zeynep, interpretada por Cemre Baysel, una joven humilde, valiente y de buen corazón que acabará entrando en la vida de Serhat cuando menos lo espera. Su llegada no solo cambiará el destino del empresario, sino también el de todos los que forman parte de su entorno.

Pero si hay alguien que conecta todas las historias es Kader. La pequeña, interpretada por Yade Arayıcı, llega a la serie marcada por una vida muy dura, sin imaginar que su aparición acabará cambiando el destino de todos los que la rodean.

También conoceremos a la poderosa e influyente familia de Serhat, capitaneada por la estricta matriarca Sevim, interpretada por Gülenay Kalkan, y al entorno más humilde de Zeynep, formado por sus padres y por su impulsiva hermana Ebru, a la que da vida Gizem Sevim.

La historia contará además con personajes que tendrán un papel decisivo, como İlkim y Hayal, las hijas de Serhat y Berrak, interpretadas por Mina Akdin y Beren Gençalp. Dos hermanas muy diferentes entre sí que crecerán en medio de los secretos, las tensiones y las decisiones que marcarán el futuro de la familia Tecer.

Amor, traiciones, secretos familiares, luchas de poder y una niña capaz de cambiar la vida de todos los que se cruzan en su camino. Este es solo el comienzo de una historia que promete emocionarnos, sorprendernos y mantenernos pegados a la pantalla desde el primer capítulo. Porque en El secreto, nada es exactamente lo que parece y cada personaje guarda algo que está a punto de salir a la luz.

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