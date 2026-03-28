La historia personal de Javier Alonso hasta triunfar en Pasapalabra: "Mi madre me apuntó al casting"

Javier Alonso se ha convertido en la revelación de Pasapalabra y en la nueva demostración de que el concurso cuenta con una cantera espectacular. Casi un día sí y otro también, los espectadores descubren cómo suele llegar a 23 aciertos en El Rosco. "Estoy encantado, ha superado todo lo que yo podía pensar en mi casa cuando lo veía, que ya eran altas expectativas", asegura el madrileño en esta entrevista sobre sus comienzos en el programa.

De hecho, se trata de su primera experiencia en concursos y, en general, en la televisión. De hecho, ha dado el paso de forma inesperada porque, aunque se preparaba y miraba palabras, nunca pensó en participar "por motivos profesionales". "Como estaba trabajando, no tenía tiempo material para presentarme", comenta. Sin embargo, su familia veía que Pasapalabra se le daba bien y, coincidiendo con una etapa en la que tenía más tiempo, alguien muy especial le sorprendió: "Mi madre me apuntó al casting". Recientemente, charlando con Roberto Leal, manifestó que ella es su mejor ayuda para entrenar El Rosco: "Está opositando igual que yo", bromeó.

En cuanto a su preparación, Javier comenta que su estudio más exhaustivo para el concurso llegó durante la pandemia. "Cuando estábamos todos encerrados en casa y yo no salía mucho por motivos personales, me centré en Pasapalabra, empecé mucho más a ver Roscos antiguos, a cogerme el diccionario, a subrayar, y le dediqué bastante tiempo", revela.

"No me dedico ni al canto ni al piano profesionalmente, pero es mi gran pasión y, siempre que puedo, sigo haciendo cosillas"

Entre los datos más llamativos del concursante madrileño destaca que, además de haber estudiado Derecho y Administración y Dirección de Empresas, hizo el Grado Superior en Canto Lírico y ha estudiado piano. "No me dedico a ello profesionalmente, ni al canto ni al piano, pero es mi gran pasión y, siempre que puedo, sigo haciendo cosillas", matiza. Eso no supone que vaya a ser mejor en La Pista: "Aquí mucho Puccini o Verdi no suena", bromea. Lo que sí está dispuesto es a soltar su voz cuando le toque una canción propicia, como ya ocurrió con 'All by myself'.

Durante la entrevista, Javier también confiesa quién es su mayor referente entre las leyendas de Pasapalabra. "Admiro a todo el que ha pasado por aquí, porque esto es muy difícil", declara primero, antes de afirmar que se identifica con Orestes "por el modo de jugar". El madrileño coincide en su estrategia primervueltista: "Por suerte o por desgracia, suelo ser de mecha corta, respondo rápido".

Además, ha disfrutado como espectador de la huella que han dejado Rosa, ganadora del mayor bote en la historia del programa, y Manu, poseedor del récord de permanencia. Del madrileño, asegura que ha aprendido "su templanza y su saber estar frente a la cámara, y la paz que transmitía y el nivel de concentración que mantenía en la Silla Azul y los Roscos".

"Por circunstancias, me toca de cerca y quería colaborar con las enfermedades raras en la medida de lo posible"

En cuanto a la campeona gallega, se ve reflejado en su forma "rápida" de jugar. De los dos destaca el "nivel estratosférico" que alcanzaron.

El tiempo dirá si Javier logra ser el sucesor de Rosa. Su sueño con el bote, como ya dijo ante de su primer Rosco, es ayudar a sus padres y también tiene otro objetivo principal. "Por circunstancias, me toca de cerca y quería colaborar con las enfermedades raras en la medida de lo posible", explica. ¡Dale al play y descubre esta entrevista al completo!