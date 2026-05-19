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Mejores momentos | 19 de mayo

La apoteosis lírica de Javier en Pasapalabra... ¡cantando una canción infantil!

El concursante ha soltado su impresionante voz con ‘Quisiera ser tal alta como la luna’, aunque a Roberto Leal le ha faltado un pequeño detalle en su interpretación.

La apoteosis lírica de Javier en Pasapalabra... ¡cantando una canción infantil!

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Alberto Mendo
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Estaba claro que el duelo entre Javier y David en La Pista no iba a ser uno más, porque les ha tocado una canción infantil. Además, comenzaban con las risas que acababa de dejar José Manuel Parada bailando ‘Resistiré’ con Roberto Leal. El presentador, en el último programa de su visita, ha terminado con un pleno y con una sonrisa gracias a un tema que era de su estilo.

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La melodía infantil se les ha resistido a los concursantes, especialmente a David porque estaba totalmente perdido. Javier lo ha intentado con alguna propuesta fallida, hasta que ha visto clara la respuesta con el título con otras palabras que les ha dado Roberto. El madrileño se ha asegurado de que era ‘Quisiera ser tan alta como la Luna’ y, después sí, ha soltado su impresionante torrente de voz.

Roberto ha aplaudido esta sorprendente versión lírica, aunque ha reconocido que le ha faltado un pequeño detalle. Javier se ha saltado los “ay, ay” del estribillo y el presentador se ha quedado con las ganas de saber cómo habrían sonado con su estilo de tenor. ¡Dale al play!

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