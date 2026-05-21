Javier y David desvelan cómo es su relación tras las cámaras de Pasapalabra: “Nos llevamos muy bien”

Aunque el gran objetivo de los concursantes de Pasapalabra es ganar el bote, por el camino se llevan otro premio no económico: vivir esta experiencia. Y no lo hacen solos: participan contra un rival que, más allá de El Rosco, siempre acaba convirtiéndose en compañero de aventura. Javier ya lo comprobó con Alejandro, con quien mantiene el contacto e, incluso, la amistad, como él mismo confesó.

Ahora el madrileño ha confirmado junto con David que, después de treinta duelos juntos, son la nueva pareja icónica del programa y, efectivamente, con una muy buena relación. Los dos lo han evidenciado después de que el barcelonés haya superado la Silla Azul.

Javier, cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida, ha afirmado que estaba “muy contento y feliz” por seguir teniendo a David como rival. “Nos llevamos muy bien”, ha asegurado con relación a “lo que no se ve fuera de cámara”. El veterano concursante, que ya acumula 61 programas, ha añadido: “Es una persona extraordinaria, así que encantado de estar con él todo lo que se pueda”.

En el mismo sentido se ha expresado David. Tras mostrarse “muy contento” por seguir en Pasapalabra, le ha dado las gracias a Javier por sus palabras. “Opino lo mismo, fuera de cámara hay cosas que no se ven y tiene una calidad humana extraordinaria”, ha comentado. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!