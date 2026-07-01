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Mejores momentos | 1 de julio

El troleo de Javier en Pasapalabra... ¡a sus propios invitados!: “La procesión va por dentro”

La flema irónica de Javier sigue imparable, esta vez con Esther Arroyo y Miguel Diosdado, tras el zasca que lanzó a Roberto Leal hace un par de programas.

El troleo de Javier en Pasapalabra... ¡a sus propios invitados!: “La procesión va por dentro”

El troleo de Javier en Pasapalabra... ¡a sus propios invitados!: “La procesión va por dentro”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier va acercándose al club de los centenarios de Pasapalabra, de momento con 90 programas, y esa veteranía le está permitiendo sentirse ya tan cómodo que está mostrando su lado cada vez más desenfadado. Hace un par de programas lo demostró con una inesperada broma a Roberto Leal, que reveló que se había casado con la canción que tocaba en La Pista. “¿Tú con esto llegaste al altar?”, le espetó el concursante.

“¿Tú con esto llegaste al altar?”: el zasca de Javier que rompe a Roberto Leal en Pasapalabra

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La retranca del madrileño ha vuelto a quedar de manifiesto al inicio de este Pasapalabra. Roberto, tras charlar con Esther Arroyo, ha saludado a Miguel Diosdado y ha destacado el buen equipo que estaban haciendo para Javier, al que veía “tranquilo” gracias a estos invitados. La sorpresa ha llegado cuando el presentador ha querido que el concursante lo confirmara. “Sí, sí…, la procesión va por dentro”, ha ironizado.

El comentario ha provocado las risas de todos, sorprendidos por “la caña” que les acababa de meter a sus propios invitados. Roberto ha recordado su troleo particular: “Desde que me dijo lo de la boda, madre mía”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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