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Mejores momentos | 13 de mayo

Javier confiesa en Pasapalabra su sorprendente dieta: “Un día a uno le da por ahí…”

Roberto Leal le ha preguntado al concursante por esta curiosidad que le ha contado fuera de cámara y que ha alucinado a los invitados.

Javier confiesa en Pasapalabra su sorprendente dieta: “Un día a uno le da por ahí…”

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Alberto Mendo
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A Roberto Leal le gusta trasladar a la mesa de Pasapalabra algunas conversaciones que fuera de cámara le resultan especialmente interesantes. En esta ocasión, antes de empezar el programa, el presentador había charlado con concursantes e invitados sobre sus hábitos a la hora de comer. De entre todas las rutinas, la que más le ha llamado la atención es la de Javier.

El madrileño ha revelado que no desayuna: “No tomo absolutamente nada, y sé que es la comida más importante”. Ha contado que resiste “hasta la hora de comer”. Pero ha añadido algo más sorprendente: “Y luego no ceno”. Es decir, sólo hace una comida potente al día. Los invitados han alucinado, aunque parece que esta rutina le ayuda a mantener una gran constancia y nivel en Pasapalabra como volvió a demostrar en el pasado Rosco.

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Ana Morgade le ha preguntado el motivo para mantener esta dieta. Javier ha afirmado que es algo que eligió de forma “totalmente consciente”. “Un día a uno le da por ahí, como le puede dar por otra cosa”, ha comentado sobre cómo empezó. ¡Descubre en el vídeo esta curiosidad del concursante!

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