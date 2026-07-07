Javier cumple el deseo de Karina: enamora cantando ‘Il mondo’ en Pasapalabra

La mayor ovación de este programa de Pasapalabra se la ha llevado a Javier. El concursante se ha visto en un pequeño aprieto cuando Karina le ha pedido una canción: “A estas horas de la tarde es un poco comprometido”. Sin embargo, se ha aclarado la voz y ha terminado realizando su mejor actuación improvisada en sus 94 programas. ¡Piel de gallina!

La canción que Karina le ha pedido es la que a ella le habría gustado que le tocara en la prueba musical: ‘El mundo’, de Jimmy Fontana. De hecho, como ha sonado en el duelo entre Nerea Garmendia y Canco Rodríguez, se ha puesto nerviosa al ver que no la acertaban a la primera. Y se ha alegrado cuando el actor la ha reconocido tras el segundo fragmento.

Inesperadamente, Karina ha abierto uno de esos melones que tanto le gustan a Roberto Leal. “Él la podía cantar muy bien”, ha comentado señalando a Javier. El concursante, al que hace falta insistirle poco, le ha hecho el regalo y, además, con la versión original, en italiano. ¡Revive este momento tan espectacular!

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