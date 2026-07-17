Eme de Amores y Muna ya son padres: así ha sido el complicado nacimiento de su hija Candela

Eme de Amores y su marido, Muna, ya han dado la bienvenida a su primera hija, Candela. La pareja ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales junto a una emotiva fotografía en blanco y negro en la que la influencer ha aparecido con la pequeña en brazos y muy emocionada.

Sin embargo, el nacimiento no ha sido tan sencillo como esperaban. Tal y como han contado los recién estrenados papás, Eme rompió aguas el lunes, pero Candela no ha llegado al mundo hasta este mismo jueves. En total, la creadora de contenido ha pasado 17 horas de parto antes de que los médicos hayan tenido que practicarle una cesárea de urgencia.

Al susto de la intervención se ha sumado el ingreso de la recién nacida en la UCI. Una situación que ha provocado horas de miedo e incertidumbre para la pareja, aunque ambos han querido tranquilizar a sus seguidores y han confirmado que la pequeña evoluciona muy bien.

Horas después de anunciar el nacimiento de Candela, Eme de Amores ha compartido una de las imágenes más emocionantes de todo el proceso. En ella ha aparecido abrazando por primera vez a su hija, después de una primera visita en la que únicamente ha podido verla dentro de la incubadora: "Cuánto dolor se siente en ese momento", ha confesado la influencer al recordar la angustia que ha vivido antes de poder coger a la pequeña en brazos.

Eme de Amores sosteniendo a su hijo en brazos | Instagram

"Lo único que de verdad importa es que los tres estamos bien y que Candela evoluciona estupendamente", han explicado. Por el momento, la bebé ha tenido que permanecer en observación, pero sus padres se han mostrado muy felices y aliviados después de los difíciles momentos que han vivido.

Eme y Muna anunciaron el embarazo el pasado mes de diciembre y, unos meses después, revelaron que esperaban una niña y que habían elegido el nombre de Candela. La pequeña ha llegado, además, apenas tres días antes del primer aniversario de boda de la pareja, que se casó en julio de 2025.