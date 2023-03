¿Te gustaría participar en 'Pasapalabra'? ¡Apúntate al casting aquí!

× Bases legales

PARTICIPACIÓN EN EL CASTING DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “PASAPALABRA”

UNIPREX TV, S.L. (en adelante, UNIPREX TV), con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (28703 Madrid), Calle Fuerteventura, nº 12 y NIF-B84196914 organiza el proceso de selección de participantes (en adelante, el Casting) del programa de televisión denominado “PASAPALABRA” para su emisión en televisión y plataformas de Internet (en adelante el Programa), que se rige por las siguientes normas.

La participación en el Casting implica la aceptación de las presentes normas.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:

1.- Condiciones para participar en el Casting:

1. Ser mayor de edad y residir en el territorio español.

2. No podrán participar en el Casting los empleados de UNIPREX TV o de ninguna de las empresas pertenecientes al Grupo Atresmedia, ni sus cónyuges, parejas de hecho o familiares directos hasta el 2º grado de consanguinidad (hermanos).

3. En el supuesto de que finalmente participara en el Casting algunas de las personas excluidas de participación, éstas podrán ser excluidas en cualquier momento.

4. Los participantes reconocen expresamente que la participación en el Casting no supone el mantenimiento de ninguna relación laboral o mercantil con UNIPREX TV y que de la misma no se deriva derecho alguno a percibir cualquier tipo de retribución económica. Cualquier gasto derivado de la participación en el Casting será por cuenta exclusiva del participante.

5. Durante su participación en el Casting, se adaptará a las indicaciones que reciba de UNIPREX TV y se abstendrá de realizar manifestaciones o llevar a cabo actuaciones que puedan vulnerar los derechos de empresas, marcas y de terceras personas, muy especialmente los relativos al honor, intimidad y propia imagen.

2.- Confidencialidad

El participante se compromete a no revelar ni difundir a ningún tercero los contenidos del Casting a través de ningún medio. De manera específica, el participante no podrá dar ningún tipo de información sobre el Casting y/o el Programa a través de las redes sociales y/o internet. De igual manera, el participante se compromete a mantener reserva y a no hacer públicas las informaciones, noticias, datos o cualquier otro aspecto relacionado con el Programa o con la actividad de UNIPREX TV o de la Cadena de televisión para la que se produce el Programa que hayan llegado a su conocimiento con ocasión de su participación en el Casting. Para ello, adoptará todas las medidas de prevención que sean necesarias o convenientes a fin de impedir el acceso no autorizado de terceros a la citada información o cualquier posibilidad de divulgación no autorizada.

Las obligaciones establecidas en la presente cláusula permanecerán vigentes hasta transcurrido un (1) año desde su participación en el Casting.

3.- Cesión de derechos de imagen

El participante autoriza expresamente la grabación de las actividades que se desarrollen durante su participación en el Casting y cede a UNIPREX TV en exclusiva, con carácter gratuito, sin limitación territorial y por el plazo máximo legamente establecido, la totalidad de los derechos de explotación de su imagen derivados de su intervención en el Casting, específicamente, los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública para su explotación en todos los medios, formatos y sistemas, incluyendo, sin que ello suponga una limitación, la explotación televisiva en todas sus modalidades, cinematográfica, videográfica, a la carta, así como cualquier desarrollo independiente del Programa en sistemas interactivos, en movilidad y en sistemas on line, DVB-H, internet e internet móvil para telefonía en todos sus sistemas o procedimientos, incluyendo la web oficial del programa, aplicaciones, redes sociales y comunidades, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

UNIPREX TV será por tanto la única titular en exclusiva y sin limitaciones de los registros audiovisuales del participante que éste le autoriza expresamente a obtener a lo largo de toda su participación en el Casting. Dicha titularidad será efectiva para todo el mundo y abarcará cualesquiera modalidades de explotación y/o medios de difusión en los que puedan ejercerse tales derechos, incluida la utilización de todo el material gráfico y audiovisual generado en la grabación del casting y producción del Programa para la explotación de merchandising, de productos y servicios derivados del Programa o para su uso publicitario o comercial general de conformidad con los requerimientos establecidos por UNIPREX TV.

UNIPREX TV podrá utilizar libremente los registros audiovisuales, imágenes y fotografías realizadas durante la grabación del Casting así como fotogramas del mismo con fines comerciales y promocionales.

Los derechos adquiridos por UNIPREX TV incluyen la facultad de cederlos a terceros, en todo o en parte, sin ningún tipo de limitación.

4.- Datos personales

Los datos personales facilitados en este proceso de selección serán tratados de acuerdo con la siguiente política de privacidad:

Responsable del tratamiento: UNIPREX TV, S.L. (UNIPREX TV). Dirección: Calle Fuerteventura, 12- 28703 San Sebastián de los Reyes- MADRID. Contacto Delegado Protección Datos (DPO): privacidad@atresmedia.com

Finalidad y base legitimadora: Gestión de procesos de casting y/o de producción de contenido audiovisual, así como la explotación comercial de la producción, con base en la ejecución del contrato suscrito por el interesado para participar en el casting y/o la grabación audiovisual, y el interés legítimo de UNIPREX TV de ejercitar los derechos que ostenta sobre el contenido audiovisual, sin que dicho interés entre en conflicto con los propios intereses de protección de los datos del interesado ni sus derechos o libertades fundamentales, y encontrándose dicho tratamiento dentro de las expectativas razonables del interesado al responder a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente el tratamiento de sus datos por UNIPREX TV.

Además, con base en el consentimiento otorgado a través de la casilla habilitada a estos efectos, los datos podrán ser utilizados para que UNIPREX TV se ponga en contacto con el interesado a través del correo electrónico facilitado en el formulario de participación, para futuros procesos de selección.

Plazo de conservación: serán conservados con los fines detallados durante todo el plazo de cesión de los derechos otorgados sobre las grabaciones y/o contenido audiovisual así como durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable.

Los datos de contacto correspondientes a participantes en procesos de casting no seleccionados para participar en la producción serán suprimidos a la finalización del rodaje o grabación a la que optaban, salvo que el interesado otorgue su consentimiento para ser contactado en futuros procesos de selección, en cuyo caso se conservarán durante un plazo de cinco (5) años o hasta que el usuario solicite la cancelación de los mismos si fuera anterior.

Destinatarios: UNIPREX TV podrá ceder a terceros los datos del interesado necesarios para la normal explotación de los derechos cedidos sobre la participación del interesado en el Casting y/o el Programa, incluyendo expresamente a la cadena de televisión para quien se produce el Programa, esto es, ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (Atresmedia Corporación), con la misma finalidad de gestionar su participación en el Programa y llevar a cabo la explotación comercial del mismo, así como a terceros adquirentes de derechos sobre el Programa.

Además, con base en el consentimiento otorgado a través de la casilla habilitada a estos efectos, los datos podrán ser cedidos a Atresmedia Corporación para que ésta se ponga en contacto con el interesado a través del correo electrónico facilitado en el formulario de participación, para futuros procesos de selección.

Asimismo, para poder gestionar debidamente los datos personales, UNIPREX TV contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX TV como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX TV se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX TV; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX TV una vez finalice la prestación de los servicios.

Política de privacidad de ATRESMEDIA CORPORACION: Responsable del tratamiento: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., (Atresmedia Corporación) con domicilio social en Avda Isla Graciosa, 13, 28073 de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Contacto Delegado de Protección de Datos: privacidad@atresmedia.com. Finalidad: Gestión de procesos de casting y/o de producción de contenido audiovisual, así como la explotación comercial de la producción, con base en la ejecución del contrato suscrito por el interesado para participar en el casting y/o la grabación audiovisual, y el interés legítimo de Atresmedia Corporación de ejercitar los derechos que ostenta sobre el contenido audiovisual, sin que dicho interés entre en conflicto con los propios intereses de protección de los datos del interesado ni sus derechos o libertades fundamentales, y encontrándose dicho tratamiento dentro de las expectativas razonables del interesado. Además, con base en el consentimiento otorgado a través de la casilla habilitada a estos efectos, los datos podrán ser utilizados para que Atresmedia Corporación se ponga en contacto con el interesado a través del correo electrónico facilitado en el formulario de participación, para futuros procesos de selección. Plazo de conservación: serán conservados con los fines detallados durante todo el plazo de cesión de los derechos otorgados sobre las grabaciones y/o contenido audiovisual así como durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable. Si el interesado consiente ser contactado en futuros procesos de selección, en cuyo caso se conservarán durante un plazo de cinco (5) años o hasta que el usuario solicite la cancelación de los mismos si fuera anterior. Destinatarios: Atresmedia Corporación podrá ceder a terceros los datos del interesado necesarios para la normal explotación de los derechos cedidos sobre la participación del interesado. Asimismo, para poder gestionar debidamente los datos personales, Atresmedia Corporación contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia Corporación como consecuencia de su prestación de servicios. Derechos: Cuando resulte aplicable, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

Derechos: Cuando resulte aplicable, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.