Javier pide un deseo al llegar a 100 programas en Pasapalabra: "Hacer algún 24, que se me está resistiendo... ¡o 25!"

Cien programas son una cifra redonda; vivirlos en Pasapalabra, una hazaña. Es lo que ha logrado Javier Alonso durante una travesía de meses en la que ha superado pruebas, rivales y todo tipo de situaciones límite. Aquel aspirante que llegó al plató en febrero ha acabado escribiendo su propio capítulo en la historia reciente del concurso y celebrando ahora un hito reservado para muy pocos concursantes: sus primeros 100 programas. El madrileño asegura en esta entrevista que es un éxito "inesperado", por lo que "es una alegría haber llegado tan lejos".

Como centenario, Javier acumula infinitas anécdotas, tardes muy divertidas y también algunas complicadas. "Estar aquí es una verdadera oportunidad, entonces cualquier momento que puedo estar aquí es muy feliz", asegura.

"El momento más triste que he vivido en Pasapalabra es cuando eliminaron a Alejandro"

Al hacer balance, llama la atención que lo que tiene más claro es el día más triste: "Cuando eliminaron a mi compañero Alejandro fue bastante duro". Sin embargo, en una dedicatoria, el madrileño sorprendió al confesar que mantenían la amistad y que incluso le apoyaba en su preparación. En esta entrevista, confirma que esa buena relación continua: "A día de hoy, hablo con él casi a diario y me sigue ayudando".

Por méritos propios, Javier es ya un referente. Entre sus mejores estadísticas en 100 programas, destaca una impresionante: nunca ha fallado en la Silla Azul. "Habré tenido también un poco de suerte", dice con modestia. Pero también sabe que su preparación "exhaustiva" es fundamental: "Dedicarle muchas horas y cariño a lo que haces".

Esta veteranía le ha ayudado a afrontar mejor la llegada de AlaZ como nueva prueba final de Pasapalabra. El madrileño asegura que lo ha vivido como "un desafío importante" y destaca en qué se lo pone más difícil a los concursantes. "Ahora la atención está bifurcada: tienes que estar escuchando a Roberto y, a la vez, tienes que ver que coincida la palabra que te entra en la cabeza con los espacios que hay", explica. También comenta lo que más le gusta de este nuevo reto: pedir letra. "En según qué casos, te puede sacar de una duda", comenta.

"A ver si puedo hacer algún 24, que se me está resistiendo... ¡o 25!"

Durante esta charla, Javier también habla de David, su actual compañero de aventura en Pasapalabra, del fallo que cometió y todavía le sigue desvelando, y de cómo le gustaría que se recordase su huella en Pasapalabra. ¿Y qué le pide a los próximos 100 programas, si es que antes no llega el bote? "A ver si puedo hacer algún 24, que se me está resistiendo... ¡o 25!", dice con una gran sonrisa. ¡Descubre en el vídeo esta entrevista al completo!

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