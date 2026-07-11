La reacción de María Parrado tras ganar la segunda semifinal de Tu cara me suena: “No quiero que esto acabe nunca”

La segunda semifinal ha tenido a una ganadora indiscutible: María Parrado, en la piel de Pastora Soler, nos ha puesto los pelos de punta con su brillante imitación, logrando el 12 del jurado y del público que votó desde sus casas.

Precisamente, el voto de la audiencia era lo que le daba el toque especial a esta segunda semifinal en directo: ninguno de los concursantes tenía claro qué iba a pasar, por eso la sorpresa de María Parrado ha sido mayúscula.

“No me lo esperaba para nada”, ha señalado María Parrado, acostumbrada a tener como referencia el público del plató, “una sorpresa” que le ha puesto muy contenta para cerrar con una gran sonrisa una noche histórica.

María Parrado se une a J Kbello y a Martín Savi, Cristina Castaño y Paula Koops como los finalistas de Tu cara me suena 13, una gala final que la concursante espera con muchas ganas para darlo todo una última vez sobre este escenario.

En la gran final nos esperan grandes imitaciones que los propios finalistas han elegido. ¡La emoción está servida! ¿Quién será el ganador o ganadora de Tu cara me suena 13? ¡Dale al play y revive todas las palabras de María Parrado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas