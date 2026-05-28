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FINAL DE MASK SINGER | David Cantero y Vicky Martín Berrocal, primeros desenmascarados de la gran Final

Desenmascaramiento

Nacho Duato estaba tras la máscara de Momia: Ana Milán sabía quién era su amor milenario

Nuestra investigadora llevaba varias semanas en lo cierto: la máscara que la tenía encandilada escondía al bailarín y coreógrafo.

Nacho Duato estaba tras la máscara de Momia: Ana Milán sabía quién era su amor milenario

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¡Te han cazado, Nacho Duato! Aunque no todos los investigadores estaban tras la pista correcta, nuestra Ana Milán hace semanas que tenía clarísimo que tras su cita prometida con Momia acabaría cenando con Nacho Duato.

El bailarín y coreógrafo, uno de los más relevantes de la historia del ballet español, traspasó las vendas con su carisma y nos ha dado algunas de las mejores actuaciones de esta quinta edición de Mask Singer.

No falló tampoco en la gran Final, donde su versión de 'Chiquilla' puso a mil por hora a público e investigadores. “Me la está dedicando a mí”, presumió Ana Milán desde su posición en el palco del plató.

Por su desbordante personalidad y su buen hacer sobre el escenario, Momia se había convertido en una de las máscaras favoritas de muchos. Y se quedó a un paso de ser la ganadora, alzándose con un segundo puesto que demuestra que los grandes artistas también pueden expresarse debajo de las mascaras de Mask Singer.

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