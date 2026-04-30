Detrás de la máscara
Cayetana Guillén Cuervo: “Ana Milán me tenía acojonada porque ha sido mi cuñada”
La actriz nos ha dado sus impresiones tras ser desenmascarada como la Planta carnívora en la cuarta gala de Mask Singer.
“Me ha entrado una llorera” ha asegurado Cayetana Guillén Cuervo cuando la han hecho quitarse su máscara en el programa. “Lo vivo como una derrota” ha asegurado la actriz cuando ha tenido que desvelar su identidad.
Cayetana Guillén Cuervo ha confesado que se lo ha pasado bomba en su paso por Mask Singer. “Me da pena por los temazos que se han quedado por salir” ha afirmado la actriz sobre su corto paso por el programa.
Para prepararse el tema de Ana Mena, la actriz ha asegurado que trabajó mucho el tono latino, “lo hice para escaparme” ha dicho Planta carnívora.
“Ana Milán me tiene acojonada, era mi cuñada, mi familia” ha afirmado Cayetana ante su exposición. La investigadora la pillo a la primera y dijo su nombre nada más terminar la actuación de Planta carnívora.
Sobre el disfraz, la máscara desvelada se ha mostrado entusiasmada, “me gustaba mucho porque tenía algo de teatro” ha asegurado Cayetana ante su alter ego en Mask Singer.
