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FINAL DE MASK SINGER | Leire Martínez gana Mask Singer; Nacho Duato, Vicky Martín Berrocal y David Cantero, desenmascarados

Asalto Final | Final

¡El todo por el todo! Momia y Clavel se baten en duelo en la última actuación de la Final

Todo lo bueno termina y, para dejar el listón bien alto, Momia y Clavel han protagonizado un duelo final que ya es historia de Mask Singer.

¡El todo por el todo! Momia y Clavel se baten en duelo en la última actuación de la Final

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Borja Tamayo
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Se acabaron las medias tintas. Clavel y Momia han llegado hasta la línea de meta y solo una máscara la puede cruzar en primer lugar. Así que, para establecer quién se va a llevar la corona de esta edición, han tenido que pasar por el último duelo de Mask Singer. ¡Y vaya duelo!

Clavel ha salido con toda la fuerza de Irene Cara para demostrar que es cantante con ‘What a feeling’. Porque una voz así no se ve todos los años y la máscara ha regalado una interpretación final digna de victoria absoluta en el programa.

No obstante, Momia no se ha querido quedar atrás y lo ha dado todo con ‘Columbia’ de Quevedo. Tiene el ritmo en las piernas, de eso no hay duda. Y es que no ha parado de moverse en ningún momento, despertando las dudas en Ana Milán sobre su teoría: “Sí es Nacho Duato y lo hemos visto hacer esto, yo ya lo he visto todo”.

Este Asalto final ha sido la guinda del pastel, recogiendo a las grandes concursantes de la quinta temporada de Mask Singer en su mejor versión. Desafortunadamente, el trono no tiene hueco para dos y es el momento de saber quién es el campeón definitivo.

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