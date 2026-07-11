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Actuación | Asalto final

Evolett firma una actuación histórica en La Voz Kids y deja sin palabras a los coaches

La talent emociona con ‘Víveme’ y provoca una de las reacciones más impactantes de la edición de La Voz Kids.

Evolett, talent de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Evolett volvió a subir al escenario de La Voz Kids dispuesta a demostrar su enorme evolución. La talent cantó ‘Víveme’, de Laura Pausini, para defender su plaza en el Asalto final y acabó protagonizando una de las actuaciones más memorables de la edición.

Su interpretación dejó completamente impresionados a coaches y asesores. La emoción, el control vocal y la manera en la que hizo suya la canción provocaron una reacción unánime en el plató: “¿Qué ha sido eso?”, señalaron nada más terminar, todavía asimilando lo que acababan de escuchar. “¡Qué barbaridad!”, añadieron entre aplausos.

Luis Fonsi fue quien mejor resumió el impacto de la actuación. El coach reconoció que le costaba incluso encontrar las palabras para describir lo que había sentido y terminó dedicándole el mayor elogio posible: “Ha sido el mejor que yo he escuchado”.

Una actuación que confirma a Evolett como una de las grandes voces de esta edición de La Voz Kids.

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