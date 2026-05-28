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FINAL DE MASK SINGER | David Cantero, primero de los cuatro desenmascarados de la gran Final

Primer Asalto | Final

Britney Spears, Bryan Adams y Aretha Franklin, los elegidos por Troglodita, Momia y Clavel en el Primer Asalto de la Final

Momia, Clavel y Troglodita han protagonizado el Primer Asalto de la Final de Mask Singer para regalar unas interpretaciones internacionales impecable. ¿Quién se llevará la corona?

Britney Spears, Bryan Adams y Aretha Franklin, los elegidos por Troglodita, Momia y Clavel en el Primer Asalto de la Final

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Borja Tamayo
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Tras el desenmascaramiento de Jirafa, el resto de las máscaras se han puesto manos a la obra para tratar de ganarse su corona en la quinta edición de Mask Singer. Sin embargo, para ello, tenían primero que batirse en un trielo que daría conocer a la medalla de bronce de este año.

Troglodita ha sido la primera en actuar y lo ha hecho al ritmo de ‘Womanizer’ de Britney Spears. Desgarrándose la voz y dedicando besos al público, la máscara prehistórica ha demostrado que la edad solo es la excusa para seguir cosechando talento. ¿Superará esta ronda?

Hablando de edad, a Troglodita le ha seguido Momia. Como si de Bryan Adams se tratara, la máscara se ha dejado la piel (o las vendas, más bien) con ‘Summer of ‘69’. Ana Milán se derretía al verlo, mientras Juan y Medio lo daba todo. Momia, una vez más, ha demostrado que sabe moverse sobre el escenario, dando vueltas sobre sí mismo o convirtiendo su bastón en toda una guitarra.

El broche final lo ha puesto Clavel, que ha optado por ‘Respect’ de Aretha Franklin. Si no hay una cantante bajo esta máscara, desde luego la misteriosa concursante debería plantearse entrar en un estudio. Solo hay que ver cómo los investigadores se han puesto a bailar para darse cuenta de que esta máscara lleva el ritmo en la voz.

Dale play al vídeo de arriba y vuelve a disfrutar de este primer asalto de la Final de Mask Singer. ¡Solo queda lo mejor de lo mejor!

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