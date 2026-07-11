Penélope Cruz y Javier Bardem animan a España en el Mundial junto a Brad Pitt e Ines de Ramon vestida de La Roja

España ya está en semifinales del Mundial 2026 tras derrotar a Bélgica por dos goles a uno de nuevo en un agónico partido que se resolvió en los minutos finales gracias al tanto de Mikel Merino.

Una vez más, la mirada de muchos fans se trasladó a las gradas, donde se dieron cita numerosas estrellas que disfrutaron del partido. Entre ellas, Javier Bardem y Penélope Cruz, que volvieron a animar a La Roja tal y como hicieron en los dieciseisavos y octavos de final junto a Rosalía.

Javier Bardem y Penélope Cruz viendo el partido de España contra Bélgica en el Mundial 2026 | Gtres

Sin embargo, la Selección tuvo un inesperado apoyo desde los palcos del SoFi Stadium de Los Ángeles, pues Brad Pitt e Ines de Ramon reaparecieron, tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, junto a otros nombres famosos como Noel Gallagher, músico y líder de Oasis, o Timothée Chalamet.

Brad Pitt e Ines de Ramon viendo el partido de España contra Bélgica en el Mundial 2026 | Gtres

Especialmente llamativa fue la presencia del actor de 62 años y su novia, que además se ganó a toda la afición española vistiendo una camiseta vintage de la Selección. Y es que, aunque nació en Estados Unidos y creció en Suiza, la familia de Ines es originaria de Madrid. De hecho, la empresaria habla español con fluidez, además de otros cinco idiomas.

Ines de Ramon viendo el partido de España contra Bélgica en el Mundial 2026 | Gtres

Junto a ellos estuvieron Penélope Cruz y Javier Bardem, que no pararon de animar a los jugadores de España y se les vio sufrir al igual que la novia de Brad Pitt.

Penélope Cruz, Ines de Ramon, Brad Pitt y Javier Bardem en el partido de España contra Bélgica del Mundial 2026 | Getty Images

Ambas parejas protagonizaron abrazos, risas y charlas con otras personalidades como David Fincher.

David Fincher hablando con Penélope Cruz y Brad Pitt durante el partido de España en el Mundial | Europa Press

Cabe recordar que Penélope y Javier coincidieron con Brad en la película El consejero (2013) y el año pasado, Bardem y Pitt volvieron a protagonizar juntos F1: La película, formando así una buena relación como ha visto en las imágenes.