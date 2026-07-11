CONQUISTAN LA GRADA
Penélope Cruz y Javier Bardem animan a España en el Mundial junto a Brad Pitt e Ines de Ramon vestida de La Roja
El partido entre las selecciones de España y Bélgica correspondiente a los cuartos de final del mundial de fútbol ha dejado la llamativa imagen de Brad Pitt e Inés de Ramón, vestida con la camiseta del equipo nacional, animando en la grada junto a Javier Bardem y Penélope Cruz.
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España ya está en semifinales del Mundial 2026 tras derrotar a Bélgica por dos goles a uno de nuevo en un agónico partido que se resolvió en los minutos finales gracias al tanto de Mikel Merino.
Una vez más, la mirada de muchos fans se trasladó a las gradas, donde se dieron cita numerosas estrellas que disfrutaron del partido. Entre ellas, Javier Bardem y Penélope Cruz, que volvieron a animar a La Roja tal y como hicieron en los dieciseisavos y octavos de final junto a Rosalía.
Sin embargo, la Selección tuvo un inesperado apoyo desde los palcos del SoFi Stadium de Los Ángeles, pues Brad Pitt e Ines de Ramon reaparecieron, tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, junto a otros nombres famosos como Noel Gallagher, músico y líder de Oasis, o Timothée Chalamet.
Especialmente llamativa fue la presencia del actor de 62 años y su novia, que además se ganó a toda la afición española vistiendo una camiseta vintage de la Selección. Y es que, aunque nació en Estados Unidos y creció en Suiza, la familia de Ines es originaria de Madrid. De hecho, la empresaria habla español con fluidez, además de otros cinco idiomas.
Junto a ellos estuvieron Penélope Cruz y Javier Bardem, que no pararon de animar a los jugadores de España y se les vio sufrir al igual que la novia de Brad Pitt.
Ambas parejas protagonizaron abrazos, risas y charlas con otras personalidades como David Fincher.
Cabe recordar que Penélope y Javier coincidieron con Brad en la película El consejero (2013) y el año pasado, Bardem y Pitt volvieron a protagonizar juntos F1: La película, formando así una buena relación como ha visto en las imágenes.
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