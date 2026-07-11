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Actuación | Asalto final

El potencial de Leo con Lewis Capaldi nos deja sin aliento en La Voz Kids

Ana Mena destaca el perfeccionismo del joven artista tras interpretar ‘Before You Go’ en el escenario de La Voz Kids.

Leo, talent de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Leo regresó al escenario de La Voz Kids para afrontar una de las actuaciones más importantes de su aventura en el programa. El talent interpretó ‘Before You Go’, de Lewis Capaldi, y volvió a demostrar el enorme potencial que ha mostrado desde que comenzó la edición.

Antes de salir al escenario, los nervios hicieron acto de presencia: “Es la primera vez que te veo nervioso”, comentaron los coaches durante su actuación.

Sin embargo, Ana Mena aseguró que, una vez comenzó a cantar, esa tensión desapareció por completo: “Yo no se lo he notado, aunque la profesión va por dentro”, afirmó la coach.

Tras la actuación, Ana quiso destacar una de las cualidades que más admira de Leo: “Es muy responsable con la música y muy perfeccionista”, explicó, orgullosa del trabajo que ha realizado durante toda la competición.

Becky G también quiso dedicarle unas palabras de ánimo antes de conocer el resultado: “Lo más importante es que lo disfrutes”. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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