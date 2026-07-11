Muere el padre de Juan Avellaneda tras su lucha contra la ELA: su emotiva carta de despedida

Juan Avellaneda atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El diseñador ha anunciado el fallecimiento de su padre, Juan Avellaneda, después de más de un año de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que decidió visibilizar públicamente en junio de 2025 para concienciar sobre la realidad que viven los pacientes y sus familias.

Juan Avellaneda | Europa Press

Fue entonces cuando el estilista compartió por primera vez el diagnóstico de su progenitor, confesando que la enfermedad había cambiado por completo la vida de toda la familia. "Desde que a mi padre le diagnosticaron ELA hace unos meses, todo cambió", escribía entonces, además de relatar la rapidez con la que avanzó la enfermedad: "Se fue a dormir un domingo y el lunes no se podía mover". Durante este tiempo, Avellaneda también aprovechó su altavoz para reclamar más investigación y recursos destinados a combatir esta patología.

Ahora, apenas unas horas después de la pérdida, el diseñador ha querido despedirse de su padre con una desgarradora carta publicada en sus redes sociales. Un mensaje cargado de amor y agradecimiento en el que recuerda todo lo que aprendió a su lado y le hace una promesa que ha emocionado a sus seguidores: seguir adelante llevando siempre consigo los valores que le inculcó.

En su despedida, Juan Avellaneda rememora los últimos meses vividos junto a su padre, marcados por la dureza de la enfermedad, pero también por el cariño incondicional de toda la familia. Unas palabras con las que pone de manifiesto el estrecho vínculo que les unía y el enorme vacío que deja su ausencia.

Durante el último año, el joven convirtió su experiencia familiar en una forma de dar visibilidad a la ELA, compartiendo con total sinceridad el impacto que supuso el diagnóstico de su padre y la importancia del acompañamiento a quienes padecen esta enfermedad. Ahora, su emotiva despedida se suma a ese compromiso con un mensaje lleno de amor, gratitud y recuerdo hacia quien siempre fue uno de sus mayores apoyos.