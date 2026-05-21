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SEMIFINAL DE MASK SINGER: Lola Lolita y Silvia Abril, desenmascaradas a las puertas de la gran final

Desenmascaramiento

Cazada por los investigadores: el Mejillón de Mask Singer era Silvia Abril

La actriz ha dejado actuaciones inolvidables, pero nuestros investigadores han adivinado que estaba escondida tras una de las máscaras más divertidas de la edición.

Cazada por los investigadores: el Mejillón de Mask Singer era Silvia Abril

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No podía ser otra. Con esas actuaciones que ha dejado en Mask Singer solo Silvia Abril podía estar bajo la máscara de Mejillón.

Aunque a veces sus pistas nos han despistado, verla sobre el escenario ha llevado a nuestros investigadores a pensar en la actriz y cómica como principal sospechosa de ser el molusco más loco jamás visto.

Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo, Juan y Medio y Ana Milán han apostado por ella y han acabado firmando un 'total four' sumando así un punto más cada uno en su carrera por los prismáticos de oro.

La cantante, que ha compartido escenario con Mejillón en una espectacular versión de la eurovisiva ‘Esa diva’, curiosamente no ha cazado a Silvia Abril bajo la máscara. Y es que nuestro Mejillón no es precisamente de los que se quedan quietos.

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