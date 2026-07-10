Muere una joven de 17 años en las celebraciones de la victoria de Francia ante Marruecos

Una joven de 17 años ha muerto durante la madrugada de este viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, en el departamento del Norte, tras sufrir un accidente mientras participaba en las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Según informó el diario regional 'La Voix du Nord', la adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque y formaba parte de la caravana de vehículos que recorría las calles de la ciudad para festejar el pase de la selección francesa a las semifinales.

Durante el recorrido, la joven perdió el equilibrio y cayó a la calzada, donde fue atropellada por el propio camión. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar de los hechos, pero solo pudieron certificar su fallecimiento. El accidente también dejó a otro menor, que presenció lo ocurrido, en estado de shock y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Tras el suceso, el conductor del vehículo fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras las autoridades francesas investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente y tratan de esclarecer las posibles responsabilidades.

Francia, una de las grandes favoritas del Mundial de fútbol, derrotaron el jueves a Marruecos por 2-0 en Foxborough, en las afueras de Boston, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. La selección gala alcanza así sus terceras semifinales consecutivas y se enfrentará en Dallas, el próximo martes, al vencedor del duelo entre España y Bélgica que se disputa este viernes en Los Ángeles.

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