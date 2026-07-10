Las rutas improvisadas, una ratonera mortal en el incendio de Los Gallardos: 7 intentaron huir a pie y 4 quedaron atrapados en el coche

Pasaban las 15:00 horas del jueves cuando saltaron los avisos, un pequeño incendio se declaraba en la pedanía de Los Gallardos. Todavía es pronto para identificar las causas, pero las primeras hipótesis señalan que podría haberse originado en un tendido eléctrico. Sin embargo, en cuestión de minutos, el viento lo cambió todo. Las llamas de una forma feroz y veloz se propagaron por la zona forestal. Ya hay al menos 3.150 hectáreas calcinadas.

Más de 1.000 personas fueron evacuadas, se activó el nivel 2 de emergencia y la UME se desplegó sobre el terreno. Junto con el dispositivo autonómico llevan desde entonces luchando cara a cara contra el fuego.

Al menos 11 personas han fallecido, según las últimas informaciones proporcionadas por la Junta de Andalucía la mayoría o la totalidad son ciudadanos extranjeros. La teniente alcalde, Antonia Martínez, ha confirmado en Antena 3 que tanto en Bédar como en Los Gallardos la comunidad internacional es muy amplia y está muy asentada. Indica que la mayoría son británicos.

Por el momento lo que se sabe sobre los fallecidos es que cuatro ciudadanos de origen británico quedaron atrapados en el interior de un vehículo y siete personas murieron, mientras caminaban buscando una vía de escape, una ruta improvisada.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, advirtió de que el desvío por rutas improvisadas y no coordinadas en medio del humo ha agravado esta tragedia.

"Es un fuego que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo y al término municipal de Bédar", explicó el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes.

En cuanto a los heridos la última cifra habla de ocho: "Tenemos cuatro heridos más graves que tienen diferentes tipologías de quemaduras y que seguramente terminen siendo trasladados al Hospital Virgen del Rocío en helicóptero desde el hospital Torrecárdenas, que es donde se han trasladado, y tenemos cuatro menos graves. Por tanto, 8 heridos", ha apuntado por otro lado el consejero. A esta hora de la mañana permanecen evacuados los habitantes de los núcleos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar, además de los usuarios del complejo turístico "Miraflores". La red de transportes e infraestructuras de la comarca del Levante almeriense continúa severamente afectada, aunque varias vías han sido ya abiertas.

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