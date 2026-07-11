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Actuación | Asalto final

“Debes estar orgullosa”: el poderoso mensaje de Becky G a Marta con su actuación

La talent conquista a Ana Mena y su asesora con una delicada versión de ‘Say Something’ en La Voz Kids.

Martam, talent de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Marta fue la encargada de inaugurar el Asalto Final del equipo de Ana Mena en La Voz Kids. La joven talent se subió al escenario para interpretar ‘Say Something’, de Christina Aguilera, en una actuación marcada por la sensibilidad y la emoción con la que defendió cada frase de la canción.

Su interpretación volvió a demostrar la evolución que ha experimentado durante su paso por el programa. La calma, la naturalidad y la forma de transmitir emocionaron especialmente a Ana Mena, que no dudó en dedicarle unas palabras llenas de cariño al terminar: “Ella es tremenda. Estoy súper contenta de haberte conocido”, confesó la coach.

Becky G también quiso dirigirse a Marta con un mensaje muy especial. La asesora destacó el camino recorrido por la joven durante la competición y le recordó lo orgullosa que debe sentirse de sí misma: “Ojalá te veas feliz contigo misma”, le dijo tras su actuación. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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