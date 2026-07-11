Mía, Martina y Lucía: ellas son las tres semifinalistas del equipo de Edurne en La Voz Kids

Martina se ha convertido en la tercera semifinalista del equipo de Edurne en La Voz Kids después de imponerse en la votación del público. Su actuación conquistó a las personas que estaban en plató que decidieron darle la última plaza disponible para la Semifinal.

Por tanto, Martina completa el equipo de Edurne para la Semifinal junto a Mía y Lucía. Las tres talents representarán a la coach madrileña en la siguiente fase, formando un equipo muy equilibrado en el que conviven potencia vocal, sensibilidad y una gran personalidad sobre el escenario.

Equipo Edurne en La Voz Kids 2026 | antena3.com

Martina pone el broche a los Asaltos del equipo de Edurne y confirma el cariño que el público ha demostrado por la joven artista desde su llegada al programa. Ahora, las tres semifinalistas afrontan un nuevo reto con un único objetivo: convertirse en una de las finalistas del equipo de Edurne en La Voz Kids.

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