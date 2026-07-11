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Equipo Edurne

Mía, Martina y Lucía: ellas son las tres semifinalistas del equipo de Edurne en La Voz Kids

El público elige a Martina como la tercera semifinalista del equipo de Malú y se une a Mía y Lucia.

Edurne y Leire Martínez, en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Martina se ha convertido en la tercera semifinalista del equipo de Edurne en La Voz Kids después de imponerse en la votación del público. Su actuación conquistó a las personas que estaban en plató que decidieron darle la última plaza disponible para la Semifinal.

Por tanto, Martina completa el equipo de Edurne para la Semifinal junto a Mía y Lucía. Las tres talents representarán a la coach madrileña en la siguiente fase, formando un equipo muy equilibrado en el que conviven potencia vocal, sensibilidad y una gran personalidad sobre el escenario.

Equipo Edurne en La Voz Kids 2026
Equipo Edurne en La Voz Kids 2026 | antena3.com

Martina pone el broche a los Asaltos del equipo de Edurne y confirma el cariño que el público ha demostrado por la joven artista desde su llegada al programa. Ahora, las tres semifinalistas afrontan un nuevo reto con un único objetivo: convertirse en una de las finalistas del equipo de Edurne en La Voz Kids.

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