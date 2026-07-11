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En los próximos capítulos de En tierra lejana: Mine sufre complicaciones en su embarazo, ¿confesará la verdad a Cihan?

La amante de Cihan está decidida a continuar con su embarazo en secreto.

En los próximos capítulos de En tierra lejana, Mine sufre complicaciones en su embarazo, ¿confesará la verdad a Cihan?

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Tras su última visita al médico, Mine continuará impaciente por conocer el sexo del bebé que espera de Cihan y así poder amarrar a su amado.

Sin embargo, unos repentinos dolores en el vientre llevarán a la joven a pedir una ayuda desesperada. ¿Podrá seguir manteniendo en secreto esta inesperada noticia o terminará confesando la verdad al jefe de los Albora?

Mientras, Zerrin continuará viviendo bajo el yugo de Demir, quien se negará a dejarla tranquila hasta cumplir su venganza.

Finalmente, Halis se reunirá con Fikriye para amenazarla con delatarla ante los Albora. Lo que ellos no se esperarán es que la joven Alya se encuentra frente a ellos, escuchando una conversación que puede cambiar el destino de madre e hija. ¿De qué se tratará?

Recuerda que todos los lunes y martes, a las 23 horas, tienes una cita con En tierra lejana en Antena 3. ¿No puedes esperar más? Adelántate a su emisión con atresplayer.

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