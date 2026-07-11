Actuación | Asalto final
Mila vuelve a enamorar en La Voz Kids con una actuación llena de magia
Luis Fonsi se rinde ante el talento de la más pequeña de su equipo al cantar ‘When You Wish Upon a Star’ en el escenario de La Voz Kids.
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Mila volvió a demostrar que tiene una luz propia sobre el escenario de La Voz Kids. La pequeña se enfrentó al Asalto Final interpretando ‘When You Wish Upon a Star’, en la versión de Sara Bareilles, y regaló una actuación llena de dulzura, emoción y naturalidad que conquistó una vez más a coaches y asesores.
Con la inocencia y la sensibilidad que la caracterizan, Mila consiguió crear un momento muy especial sobre el escenario. Su forma de interpretar la canción, sin perder la sonrisa y disfrutando de cada segundo, emocionó especialmente a Luis Fonsi, que siguió la actuación con orgullo.
Al terminar, el coach quiso dedicarle unas palabras que reflejan perfectamente lo que transmite la joven artista: “Eres demasiado especial”, le dijo.
“No te has dado cuenta, pero lo estás disfrutando porque te nace natural y transmites alegría y belleza”, señaló como un precioso reconocimiento a su pequeña talent. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo!
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