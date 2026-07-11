Mila vuelve a enamorar en La Voz Kids con una actuación llena de magia

Mila volvió a demostrar que tiene una luz propia sobre el escenario de La Voz Kids. La pequeña se enfrentó al Asalto Final interpretando ‘When You Wish Upon a Star’, en la versión de Sara Bareilles, y regaló una actuación llena de dulzura, emoción y naturalidad que conquistó una vez más a coaches y asesores.

Con la inocencia y la sensibilidad que la caracterizan, Mila consiguió crear un momento muy especial sobre el escenario. Su forma de interpretar la canción, sin perder la sonrisa y disfrutando de cada segundo, emocionó especialmente a Luis Fonsi, que siguió la actuación con orgullo.

Al terminar, el coach quiso dedicarle unas palabras que reflejan perfectamente lo que transmite la joven artista: “Eres demasiado especial”, le dijo.

“No te has dado cuenta, pero lo estás disfrutando porque te nace natural y transmites alegría y belleza”, señaló como un precioso reconocimiento a su pequeña talent. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo!

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