La voz de Sol se une a la de Erick y a la de Marco como semifinalistas de Ana Mena

La última palabra la tenía el público y ya ha decidido. Sol se ha convertido en la tercera semifinalista del equipo de Ana Mena en La Voz Kids después de conseguir el mayor apoyo de en el Asalto Final.

Su emocionante interpretación de ‘Hallelujah’ conquistó al público, que premió su sensibilidad y personalidad sobre el escenario con el último billete disponible para la Semifinal. Una recompensa que premia el gran recorrido de la talent durante toda la edición.

Equipo Ana Mena de La Voz Kids | antena3.com

Con esta decisión, Sol completa el equipo de Ana Mena junto a Marco y Erick, los otros dos artistas que ya habían conseguido su clasificación para la siguiente fase. Tres voces muy diferentes entre sí que representarán a la coach malagueña en la lucha por un puesto en la gran final de La Voz Kids.

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