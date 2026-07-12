El público elige a Evolett como semifinalista del equipo de Luis Fonsi en La Voz Kids

La última decisión estaba en manos del público: Mila, Lola o Evolett. Solo una de ellas podía seguir en el concurso.

Con los nervios a flor de piel el público decidió que Evolett se convirtió en la tercera semifinalista del equipo de Luis Fonsi en La Voz Kids después de imponerse en la votación del Asalto Final y conseguir el respaldo de los espectadores.

Su emocionante interpretación de ‘Víveme’, de Laura Pausini, volvió a demostrar el enorme nivel que ha mantenido durante toda la competición. La actuación, que dejó sin palabras a coaches y asesores, terminó conquistando también al público, que la premió con el último billete disponible para la Semifinal.

Equipo Fonsi de La Voz Kids | antena3.com

Con este resultado, Evolett completa el equipo de Luis Fonsi junto a Triana y Dani. Tres artistas con estilos muy diferentes, pero con un mismo objetivo: luchar por un puesto en la gran final de La Voz Kids y seguir soñando con la victoria.

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