Luis Fonsi encuentra las palabras perfectas para definir a Lola en La Voz Kids

Lola volvió a emocionar en La Voz Kids con una actuación llena de sensibilidad y fuerza. La talent eligió ‘El mundo’, de Pablo López, para defender su plaza en el Asalto Final y consiguió conquistar a coaches, asesores y público con una interpretación que fue creciendo hasta provocar una gran ovación.

Su forma de vivir la canción nos dejó sin palabras. Antonio Orozco fue uno de los primeros en reaccionar al terminar la actuación: “¡Qué me muero!”, exclamó emocionado Orozco, mientras el resto de coaches se levantaba de sus sillones para aplaudir a la talent.

Luis Fonsi también quiso dedicarle unas palabras muy especiales a su talent: “Eres tan pequeña en tamaño, pero tan grande en fuerza”, le dijo orgulloso antes de dejar una de las reflexiones más bonitas de la noche: “Eres el claro ejemplo de que una pequeña chispa se convierte en un fuego intenso”.

¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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