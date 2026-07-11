Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a Pablo tras su amenaza

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Los empeleados de la fábrica se pondrán sus mejores galas para ir la fiesta. En el último momento, Damián se presentará por sorpresa dando una gran alegría a los trabajadores..menos a Gabriel.

Por otro lado, Paula se incorporará a la tienda como dependienta siguiendo las órdenes de Gabriel y pese a la negativa de Claudia y Marta. La de la Reina, incluso se enfrentará a su hermano Tasio. ¡Menuda tensión!

Además, Pablo le dirá a Marisol que no piensa alejarse de su familia aunque ella esté esperando un hijo suyo y la amenazará: si no se marcha de Toledo no se encargará de ella ni le dará dinero.

Sin embargo, ella le plantará cara: si la abandona, nunca conocerá a su hijo ni sabrá nunca nada de él. ¿Qué decisión tomará Pablo?

Marta y Fina se mostrarán más unidas y enamoradas que nunca tras superar una crisis.

Y Miguel confesará a Claudia que nunca ha besado a una mujer y ambos...¡estarán de nuevo a punto de besarse! ¿por fin darán este paso?

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