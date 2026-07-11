Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a Pablo tras su amenaza

El empresario amenaza a Marisol: si no se marcha de Toledo no se ocupará económicamente del pequeño.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a Pablo tras su amenaza

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Los empeleados de la fábrica se pondrán sus mejores galas para ir la fiesta. En el último momento, Damián se presentará por sorpresa dando una gran alegría a los trabajadores..menos a Gabriel.

Por otro lado, Paula se incorporará a la tienda como dependienta siguiendo las órdenes de Gabriel y pese a la negativa de Claudia y Marta. La de la Reina, incluso se enfrentará a su hermano Tasio. ¡Menuda tensión!

Además, Pablo le dirá a Marisol que no piensa alejarse de su familia aunque ella esté esperando un hijo suyo y la amenazará: si no se marcha de Toledo no se encargará de ella ni le dará dinero.

Sin embargo, ella le plantará cara: si la abandona, nunca conocerá a su hijo ni sabrá nunca nada de él. ¿Qué decisión tomará Pablo?

Marta y Fina se mostrarán más unidas y enamoradas que nunca tras superar una crisis.

Y Miguel confesará a Claudia que nunca ha besado a una mujer y ambos...¡estarán de nuevo a punto de besarse! ¿por fin darán este paso?

Descubre las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a Pablo tras su amenaza

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol se enfrenta a Pablo tras su amenaza

¿Qué lleva Antea Rodríguez en su bolso de la playa? Descubre sus esenciales de este verano

¿Qué lleva Antea Rodríguez en su bolsa de la playa? Descubre sus esenciales para este verano

En los próximos capítulos de En tierra lejana, Mine sufre complicaciones en su embarazo, ¿confesará la verdad a Cihan?

En los próximos capítulos de En tierra lejana: Mine sufre complicaciones en su embarazo, ¿confesará la verdad a Cihan?

La tierna felicitación de Beril Pozam a Ersin Arici por su cumpleaños: “La vida es hermosa contigo”
En redes

La tierna felicitación de Beril Pozam a Ersin Arici por su cumpleaños: “La vida es hermosa contigo”

Capítulo 601 de Sueños de libertad; 10 de julio: Pablo se sincera con Nieves: seguirá a su lado, aunque Marisol esté embarazada de él
Capítulo 601

Capítulo 601 de Sueños de libertad; 10 de julio: Pablo se sincera con Nieves; seguirá a su lado, aunque Marisol esté embarazada de él

Gabriel se impone a Marta y deja claro quién manda en la fábrica: “Paula entrará a trabajar aquí hoy mismo”
Capítulo 601

Gabriel se impone a Marta y deja claro quién manda en la fábrica: “Paula entrará a trabajar aquí hoy mismo”

El empresario toma una tajante decisión, aunque la De la Reina se oponga en rotundo.

“No se me ocurre nadie mejor que tú” Cloe propone a Fina que sea la fotógrafa de la fiesta de la fábrica, pero ella se niega
Capítulo 601

“No se me ocurre nadie mejor que tú” : Cloe propone a Fina que sea la fotógrafa de la fiesta de la fábrica, pero ella se niega

La francesa piensa en Fina para un trabajo que cree que es perfecto para la fotógrafa.

Nieves se enfrenta a Marisol tras descubrir que está embarazada: “No pienso consentir que vuelvas a separarme de mi marido”

Nieves se enfrenta a Marisol tras descubrir que está embarazada: “No pienso consentir que vuelvas a separarme de mi marido”

Eduardo, hundido tras leer una carta de su difunto hermano: “Te pido que guardes el secreto por Roque”

Eduardo, hundido tras leer una carta de su difunto hermano: “Te pido que guardes el secreto por Roque”

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato?”: los motivos por los que hay que ver Ágata y Lola según su elenco

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato?”: los motivos por los que hay que ver Ágata y Lola según su elenco

Publicidad