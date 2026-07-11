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Actuación | Asalto final

Sol se rompe tras su actuación en La Voz Kids: “Ella misma es música”

La talent rompe a llorar tras interpretar ‘Hallelujah’ y recibe un precioso mensaje de su coach en La Voz Kids.

Sol, talent de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Sol fue la última artista del equipo de Ana Mena en subir al escenario del Asalto Final de La Voz Kids. La joven talent eligió ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, para defender su última actuación antes de conocer el veredicto del público y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Su interpretación estuvo cargada de sensibilidad y emoción. Al terminar la canción, Sol no pudo contener las lágrimas, consciente de todo el camino recorrido durante la competición y de lo que significaba ese momento para ella.

Ana Mena volvió a deshacerse en elogios hacia su talent: “Ella misma es música”, aseguró la coach, destacando la capacidad de Sol para transmitir cada vez que pisa un escenario. Becky G también quiso dedicarle unas palabras muy especiales y definió a la joven con una frase que resume perfectamente su esencia: “Tú eres luz”. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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