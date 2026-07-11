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Llega el Asalto final de La Voz Kids: Sigue la gala en directo

Tras dos noches mágicas, llega por fin el Asalto final de La Voz Kids. ¡Sigue la gala en directo y no te pierdas nada!

Llega el Asalto final de La Voz Kids: Sigue la gala en directo

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Borja Tamayo
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El Asalto final de La Voz Kids llega por fin para dar a conocer los cuatro últimos semifinalistas de esta edición. Después de dos noches absolutamente memorables, la gala de hoy pretende seguir subiendo un nivel que ya está por las nubes.

Lucía, Jisa y Martina, del equipo Edurne, Marta, Leo y Sol, por parte de Ana Mena, Lola, Evolett y Mila, del Team Fonsi, y Diego, Celia y Eduardo, de Orozco, volverán al escenario para demostrar que no es casualidad que hayan llegado tan lejos.

Cualquier cosa es posible y, en esta ocasión, será el público el que tome la decisión de quién pasa de ronda. ¿Preparado para disfrutar una velada más del increíble talento de estas jóvenes estrellas?

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Empieza la cuenta atrás para el Asalto final de La Voz Kids. Una noche que promete ser una auténtica montaña rusa de emociones, lágrimas y, sobre todo, talento.

¿Quiénes serán los afortunados en llegar a la semifinal? ¡Hoy los conoceremos!

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La segunda semifinal, emitida en directo, ha dejado actuaciones espectaculares y ha desvelado el nombre de los cuatro últimos elegidos, entre el jurado y los espectadores, para llegar a la final.

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