Llega el Asalto final de La Voz Kids: Sigue la gala en directo

El Asalto final de La Voz Kids llega por fin para dar a conocer los cuatro últimos semifinalistas de esta edición. Después de dos noches absolutamente memorables, la gala de hoy pretende seguir subiendo un nivel que ya está por las nubes.

Lucía, Jisa y Martina, del equipo Edurne, Marta, Leo y Sol, por parte de Ana Mena, Lola, Evolett y Mila, del Team Fonsi, y Diego, Celia y Eduardo, de Orozco, volverán al escenario para demostrar que no es casualidad que hayan llegado tan lejos.

Cualquier cosa es posible y, en esta ocasión, será el público el que tome la decisión de quién pasa de ronda. ¿Preparado para disfrutar una velada más del increíble talento de estas jóvenes estrellas?

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